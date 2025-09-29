LE SSERAFIM、1st Single「SPAGHETTI」リリース決定！プロモーションタイムテーブルを公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LE SSERAFIMは、9月29日0時、グローバルスーパーファンプラットフォームのWeverseを通じて、1st Single 「SPAGHETTI」のリリースを発表。5th Mini Album『HOT』の発表以後、韓国で約7ヵ月ぶりの新譜リリースとなる。

■レストランの注文表を彷彿とさせるプロモーションタイムテーブルを公開

LE SSERAFIMは、「絡まるスパゲッティのように抜け出すことができない魅力」というフレーズとともに、新譜に関するヒントを明らかにした。グループロゴにスパゲッティの麺がくるくると巻かれている場面で始まるプロモーションタイムテーブルの映像を公開。今後公開予定のコンテンツと、それぞれの公開日程を盛り込んだ今回の映像は、ドット絵アニメーションで演出され、明るくユーモア溢れる雰囲気が新譜に対する関心を高める。さらに、「SPAGHETTI」という楽曲名からインスピレーションを受けたレストランの注文表を彷彿とさせるコンセプトが斬新で、多くの話題を呼んでいる。

10月9日に「EAT IT UP!」というコンテンツを皮切りに、本格的なプロモーションを開始するLE SSERAFIM。10月22日にMVのティザー映像を公開し、10月24日13時には1st Single 「SPAGHETTI」の音源とMVを公開する。

注文表には、一般的なMVのティザー映像や音源リリース日のみならず、「SAMPLER PLATTER」「HIGHLIGHT PLATTER」など、内容を想像させるコンテンツ名と公開日が記載されている。また、「CHEEKY NEON PEPPER」「KNOCKING BASIL」「WEIRD GARLIC」といった食材の名前を取り入れた独特なタイトルが好奇心を刺激する。特に、10月20日に公開される「THE KICK」は料理に特別な味を与える隠し味を意味するだけに、関心が寄せられている。なお、9月29日11時より予約販売が開始される。

LE SSERAFIMは自身初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』において、全18地域で27公演を開催し、世界中のファンを魅了した。11月18日～19日には、初の東京ドームにてアンコール公演を控えており、LE SSERAFIMの今後の活躍に世界中から注目が集まっている。

■リリース情報

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SPAGHETTI」

