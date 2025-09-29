ナチュラルシャギー グレー

株式会社エツミは、ゲバルトカメラストラップの新柄として「ナチュラルシャギー」と「ビコロールシャギー」を9月26日（金）に発売した。

1899年にベルギーで創業した老舗織物メーカー「Gevaert」の生地を採用したカメラストラップ。生地はベルギーから直輸入され、日本の職人によって仕上げられている。

また、環境に配慮したリサイクル素材を使用しており、裏地には滑り止めを設けず、柔らかな手触りが特徴。

カラーバリエーションは、ナチュラルシャギーがブラック、グレー、ホワイト。ビコロールシャギーがブラック/グレー、チャコールグレー/ホワイト、オリーブグリーン/ベージュを用意する。

ゲバルトカメラストラップとしてはこれまでに、「アースシャギー」と「ビビッドシャギー」の2柄が発売済み。

カラーバリエーション

ナチュラルシャギー

ブラック

グレー

ホワイト

ビコロールシャギー

ブラック グレー ホワイト

ブラック/グレー

チャコールグレー/ホワイト

オリーブグリーン/ベージュ

主な仕様

ブラック/グレー チャコールグレー/ホワイト オリーブグリーン/ベージュストラップ長：約102～128cm 幅：40mm カメラ取付テープ幅：10mm 重量：約45g 価格：3,630円