ベルギー製の生地を採用した「ゲバルトカメラストラップ」に新柄
ナチュラルシャギー グレー
株式会社エツミは、ゲバルトカメラストラップの新柄として「ナチュラルシャギー」と「ビコロールシャギー」を9月26日（金）に発売した。
1899年にベルギーで創業した老舗織物メーカー「Gevaert」の生地を採用したカメラストラップ。生地はベルギーから直輸入され、日本の職人によって仕上げられている。
また、環境に配慮したリサイクル素材を使用しており、裏地には滑り止めを設けず、柔らかな手触りが特徴。
カラーバリエーションは、ナチュラルシャギーがブラック、グレー、ホワイト。ビコロールシャギーがブラック/グレー、チャコールグレー/ホワイト、オリーブグリーン/ベージュを用意する。
ゲバルトカメラストラップとしてはこれまでに、「アースシャギー」と「ビビッドシャギー」の2柄が発売済み。
カラーバリエーション
ナチュラルシャギー
ブラック
グレー
ホワイトブラック グレー ホワイト
ビコロールシャギー
ブラック/グレー
チャコールグレー/ホワイト
オリーブグリーン/ベージュブラック/グレー チャコールグレー/ホワイト オリーブグリーン/ベージュ