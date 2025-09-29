日向坂46「五期生のぽかぽか写真館」6人目は大田美月！五期生メンバーのグラビアを毎日ひとりずつ公開

日向坂46 五期生のグラビアを毎日12時にひとりずつ掲載していく新コンテンツ「五期生のぽかぽか写真館」。6日目となる9月29日に、大田美月の撮り下ろしグラビアが公開された。

■大田美月は、大阪府出身の18歳

これまで松尾桜、鶴崎仁香、佐藤優羽、蔵盛妃那乃、下田衣珠季のグラビアが公開されてきた本企画。6人目の大田美月は、2006年12月7日、大阪府出身の18歳。9月30日公開の7人目のメンバーにも注目だ。

なお、日向坂46 五期生は11月8日から11月30日まで東京・東急歌舞伎町タワーのTHEATER MILANO-Zaにて開催される、乃木坂46 六期生、櫻坂46 四期生、日向坂46 五期生によるライブ公演『新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER』に出演。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「お願いバッハ！」

■イベント情報

『新参者 二〇二五in TOKYU KABUKICHO TOWER』

11/08（土）～11/30（日）東京・東急歌舞伎町タワー THEATER MILANO-Za

出演：乃木坂46 六期生、櫻坂46 四期生、日向坂46 五期生

■関連リンク

「五期生のぽかぽか写真館」

https://www.hinatazaka46.com/5th_photo/

『新参者 二〇二五in TOKYU KABUKICHO TOWER』の詳細はこちら

https://www.hinatazaka46.com/s/official/news/detail/E00736

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/