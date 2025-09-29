ドジャースは28日（日本時間29日）、敵地T-モバイル・パークでの今季最終戦でマリナーズと対戦。6ー1で勝利し、今季ラストを5連勝で飾った。

4年連続でナ・リーグ西地区で優勝を飾ったドジャースは地区優勝チームの勝率3位として、30日（日本時間10月1日）から本拠地ドジャースタジアムで始まるポストシーズン（PS）のワイルドカードシリーズ（WCS）に出場しレッズと対戦。

大谷翔平投手と山本由伸投手も同シリーズでの先発予想に名を連ねている。



■大谷をマウンドに送り出すため調整中か

同日の試合の前に、デーブ・ロバーツ監督は先発投手について言及。第1戦にはサイ・ヤング賞を2度受賞し、今季5勝4敗、防御率2.35のブレイク・スネル投手が投げることが「ほぼ確定している」と語った。ただ、「正式に発表する準備はまだできているか分からない。予告みたいなものかな」と確定ではないとし予定を濁した。これに対し現地メディア『ジ・アスレチックス』は「二刀流スターのショウヘイ・オオタニをマウンドに送り出す際の選択肢を与えるために、球団の投手陣を調整しているようだ」と報道。同メディアによると、大谷とスネルは登板の2日前にブルペンでの投球練習を行うが、スネルは第1戦の2日前に当たる28日（同29日）朝にブルペン練習を行ったことを根拠に、第1戦はスネルが登板する可能性は高いとした。また、現地メディア『USA TODAY』の名物記者ボブ・ナイチンゲール氏は「ドジャースは公式発表に近づいています。第1戦：ブレイク・スネル 第2戦：ヨシノブ・ヤマモト 第3戦（必要な場合）：ショウヘイ・オオタニ」と自身のXに投稿。これには多くのファンやメディアが反応し、『スポーツ・イラストレイテッド』は「オオタニはワイルドカードの最初の2試合ではロサンゼルスのマウンドには立たないだろうが、ドジャースがレッズをスイープできなかった場合は第3戦の先発投手になる予定だ」と伝えた。WCSは先に2勝したチームが勝利となるため、ナイチンゲール氏の予想が正しければ、ドジャースが2連勝、もしくは2連敗した場合は投手・大谷が先発することはない。大谷はWCS第3戦で登板か、2連勝で温存されるのか、はたまた2連敗を喫して先発せずに幕引きとなるのか。注目が集まっている。