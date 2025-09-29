29日13時現在の日経平均株価は前週末比323.34円（-0.71％）安の4万5031.65円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は180、値下がりは1409、変わらずは21と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は28.36円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が26.64円、ＫＤＤＩ <9433>が20.06円、ＴＤＫ <6762>が16.21円、トヨタ <7203>が14.94円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を141.81円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が16.21円、エムスリー <2413>が11.71円、中外薬 <4519>が9.02円、レーザーテク <6920>が6.48円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は非鉄金属の1業種のみ。値下がり1位は海運で、以下、証券・商品、輸送用機器、銀行、陸運、その他金融と並ぶ。



※13時0分8秒時点



株探ニュース

