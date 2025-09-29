Photo: haco

壁に付けるフックを収納によく使うのですが、最近は穴が目立たないタイプとかマグネットタイプとか、種類がとても豊富にありますね。

こんなにいろいろあれば、どれか1つくらい合うタイプがありそう…と思うのですが、意外にも付けられない場所というのがまだまだあります。

マグネットも付かない、吸盤はすぐ落ちる、穴も開けられない、跡も残したくない。でもフックを付けたい。そんなときに助けになるアイテムがありました。

落ちない吸盤を作る接着剤

Photo: haco

シャープ化学工業の吸盤用「ピタッ！とpeel」は、壁に貼って剥がせる接着剤。ツルツルした壁ですらよく落ちる吸盤タイプのフックを、なんとデコボコの壁にも付けられるというアイテムです。

Photo: haco

吸盤の裏にチューブから中身を出して、全体に広げながら塗ります。壁に付けたときに、外側にはみ出るくらい塗った方がいいそうです。

Photo: haco

適量がよくわからなかったので、少し多いかなと思うくらい塗ってみました。

Photo: haco

まずは穴を開けられない壁、キッチンカウンターの下に収納を作ります。ツルツル面ではありますが、吸盤は落ちやすいし、ピンは刺せません。

壁にギュッと押し付けてみると、周りからはみ出してしまいましたが、これでOKらしいので、気にせずこのまま乾燥させます。

Photo: haco

24時間乾燥させたら完成。ここにはアイロンマットをかけました。

S字フックにかけていたときは、取るたびにフックが落ちてしまうのがプチストレスだったのですが、そんなストレスからも解放されました。

デコボコの壁でも吸盤が付きます

Photo: haco

フックを乾燥させている間に、試しにデコボコの壁紙にピタッ！とpeelを塗ってみました。

乾燥した後、剥がせるか確認したかったのです。同じく24時間後、剥がしてみました。結果は思った以上にスッと剥がせてびっくり。「貼って剥がせる」は本当でした！

安心したので吸盤フックを取り付けてみました。

Photo: haco

中に気泡が残ってしまったのが残念ですが、周りにはみ出た分は引っ張ると取れるので問題ありません。

Photo: haco

実はここはトイレなのですが、掃除用具をかけるところができました。今までなんとなく立てかけていたのですが、やっぱり浮いていると見た目もスッキリします。

ちなみにフックを外したいときは、吸盤をゆっくりめくるように剥がすと接着剤ごと取りはずせるそうです。

穴を開けられない家具にも

Photo: haco

フックを付けたいけど付けにくい場所の1つに家具もあります。穴はもちろん開けたくないし、木の家具はマグネットも吸盤も付かず、粘着シートも跡残りが気になりますよね。

そこでフックの粘着シート部分の上から、ピタッ！とpeelを塗ってから付けてみました。マスキングテープ代わりです。

Photo: haco

吸盤のようにめくることができないフックなので、剥がしたい時は先の細いつまようじなどを差し込んで、ゆっくり持ち上げてみると…

Photo: haco

接着剤ごとフックを外すことができました。わずかに接着剤が家具に残りましたが、手で取れたので結果的には跡残りなしでした。

ただ、長年付けたままだと、また結果は違うのかもしれません。そこは様子を見たいと思います。

今まで諦めていた場所に浮かせる収納を作れます

Photo: haco

吸盤がすぐ落ちてしまうストレスも、ピタッ！とpeelならすぐに解決してくれます。デコボコの壁にも付けられるし、水にも強いので、浴室や外壁にも使えるそうですよ。ベランダや玄関の外など、穴を開けられない場所にも浮かせる収納を作れますね！

塗った後はすぐに壁に付けること、皮膚に付いてしまったときはすぐに洗い流すこと、冷暗所に保管すること、壁紙の下地面によってはシミや変色が発生する場合もある…など、注意書きもあるのでご確認のうえお使いください。わが家はシミになっても目立たない場所に使うことにしました。

諦めていた場所にも浮かせる収納を作れて、とても満足しています。

シャープ化学工業 ピタッとPeel 20g 1,270円 Amazonで見る PR PR

Source: シャープ化学工業