東京GBがBリーグ「アルバルク東京」とのコラボウィークを開催！

24日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが、11月13日（木）と14日（金）にTOYOTA ARENA TOKYOで開催される第4節ウルフドッグス名古屋戦において、「アルバルク東京」とのコラボレーションウィークを開催することをクラブ公式サイトで発表した。

アルバルク東京はBリーグに所属するプロバスケットボールチームで、東京GBと同じく東京を拠点に活動するチーム。今回のコラボウィークでは、互いのホームゲームに両チームの選手が訪れる予定となっている。

また、来場者特典として各試合に来場した先着4,000名にオリジナルポストカードを、両チームのホームゲーム来場で限定デザインのクリアファイルをプレゼントするとのことだ。

そのほかにも両チーム選手のサイン入りコラボフェイスタオルを各日5名にプレゼントする企画や、ブラインド缶バッジやフェイスタオルなどのコラボグッズの販売も行われるとのことで、豪華な1週間となりそうだ。

なお、両チームの対象試合は以下の通り。

⬛︎東京GB アルバルク東京 コラボウィーク 対象試合（会場はいずれもTOYOTA ARENA TOKYO）

・11月12日（水）19:05試合開始 アルバルク東京 vs 宇都宮ブレックス

・11月13日（木）19:05 試合開始 東京GB vs WD名古屋

・11月14日（金）19:05 試合開始 東京GB vs WD名古屋

・11月15日（土）15:05 試合開始 アルバルク東京 vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

・11月16日（日）17:05 試合開始 アルバルク東京 vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ