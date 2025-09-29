万博閉幕まで残り半月 ミャクミャクが公式猛アピール…「買って」連発 対してファン「買いたいのに」「…泣」
「2025大阪・関西万博公式ライセンス商品」の公式Xが29日に更新され、ミャクミャクが呼びかけを行った。
【動画】ミャクミャクが猛アピール…「買って」連発
ミャクミャクは万博グッズについて「まだまだ買って」と猛アピール。動画仕立てで「買って」「買って」と連発している。
これに対して「買いたいのに万博入れないんですもん」「でも公式サイトずっと品切れなんだもん！」「買える場所がないのです」「どうかミャクミャク様買わせて下さい〜〜〜〜!!」「ミャクミャクかわいいのに…泣」など、多数の声が寄せられている。
