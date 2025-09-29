2.5次元歌い手グループ騎士X - Knight X -のしゆんが28日、誕生日を迎えて、記念に公式YouTubeチャンネルにオリジナルソロ曲「スーパー・ドートク・ティーチャー」のミュージックビデオ（MV）を公開した。また、バースデーグッズの販売もスタートした。

サムネイルに「メチャクチャな先生がやってきた！」と書き込まれた同曲は、ノリノリのサウンドに合わせて、白衣姿のしゆんが「俺が道徳ティーチャー、モラル叩きこむ」、「俺がモラルだ、わかったんなら手挙げろー」と、ドSに歌う一作だ。

また、バースデーグッズでも、その白衣の教師に扮したしゆんの新ビジュアルで描かれた。学校の教室が背景のアクリルジオラマとクールなシルバーのイヤリングだ。それらのコンプリートセットには、複製直筆メッセージ入りブロマイドも封入される。

クールに「祝え」と発信すると、「しゆんくんの気持ちのこもった歌声がとても好きです」、「お祝いできて本当にうれしいです」、「素敵な1年になりますように」と祝福のコメントが集まっている。

しゆんの所属する騎士Xは、5月に騎士Aから改名。人気YouTuberタケヤキ翔を新たに加えた4人の新体制で再出発すると、今月5日には公式YouTubeチャンネルの登録者数が100万人を突破。8月13日には新体制で日本武道館ワンマンライブも成功と、新たな道を邁進している。