こういうの欲しかった！【ZARA】40・50代の即戦力♡「リバーシブルアイテム」

秋冬アイテムは厚手のものやかさばるものが多く、「気づけばクローゼットがいっぱい！」なんてことも。収納に困らずにたくさん着回しを楽しみたいという人は、「リバーシブルアイテム」を選択肢に加えてみて。1枚で2通り楽しめるから、コスパ良く新しいアイテムを迎えられそう。そんなリバーシブルアイテムを、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。

秋冬コーデの主役になるアウター

【ZARA】「ZW COLLECTION リバーシブルショートトレンチコート」\15,990（税込）

ブラックのチェック柄と無地のブラウンのリバーシブルで使える、ショート丈コート。上品な配色が魅力で、コーデに取り入れると大人っぽく洗練された魅力をアップできそう。ボタンを開けて内側の生地を見せるとコントラストが際立っておしゃれなアクセントに。

異素材リバーシブルでガラッとイメチェン！

【ZARA】「リバーシブルショッパー」\6,590（税込）

季節感たっぷりなもこもこ素材のトートバッグは、ひっくり返すとシックなレザー調のきれいめバッグ大変身！ガラッと印象の違うアイテムだからこそ、さまざまなシーンで活躍しそうです。ハンドル部分は華奢な細めベルトで、大きめバッグでもレディな雰囲気を楽しめるのもポイント。取り外し可能なウォレットも付いており、使い勝手も良さそう。

