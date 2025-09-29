熊切あさ美（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/29】タレントの熊切あさ美が28日、自身のInstagramを更新。トレーニング中の様子を公開し、反響が寄せられている。

【写真】熊切あさ美、美ヒップ＆背中強調のスポブラ姿

◆熊切あさ美、トレーニング中の引き締まったボディを披露


熊切は「運動は運を動かすって書く　やっぱりカラダ動かすのが好き」とトレーニングへの思いを綴り、ジムでの様子を公開。グレーのスポーツブラにレギンスを合わせた姿で、引き締まったボディラインを披露しており、「北島先生の筋トレは本当に体が変わるから週に一回かならず行く　行かないとストレスたまるから」と定期的なトレーニングについて明かしている。

この投稿に、ファンからは「クビレすごい」「努力の賜物」「美しい背中ライン」「スタイル抜群」「憧れる」「継続は力なり」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

