熊田曜子、際どいミニスカ姿に反響「セクシーすぎる」「魅力的」
【モデルプレス＝2025/09/29】タレントの熊田曜子が29日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】熊田曜子、ギリギリ際どいミニスカ姿
熊田は「『週刊大衆』で連載決定 日本全国にあるチェーン店を巡るよ」と新連載を『週刊大衆』（双葉社）でスタートさせることを報告。白いシャツにグレーのプリーツミニスカートを合わせたコーディネートでの撮影風景を披露しており、「美味しい表情や幸せな顔、辛い顔や酸っぱい顔もしたの」と撮影の様子を明かしている。
この投稿に、ファンからは「セクシーすぎる」「だいぶ際どくて攻めてる」「魅力的」「美脚」「スタイル抜群」「連載楽しみ」「似合いすぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
