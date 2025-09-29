170cm“美しすぎる気象予報士”、自然の中での飲酒シーンが女神「衝撃的」「広告ポスターみたいで綺麗」
「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音が28日にインスタグラムを更新。自然の中で佇む様子を公開すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】スタイル抜群のソロショットやビール片手の笑顔も（ほか2枚）
穂川が「自然を求めて新潟まで」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ノースリーブのニットにカーディガンを羽織った穂川が、山をバックに笑顔で佇む姿やビールグラスを持ってカメラに微笑みかける様子も収められている。投稿の中で彼女は「雲の影が映る山が綺麗だなぁ〜標高が800メートルほどで空気がひんやりした中でのビールが美味しかったよ〜」とコメントしている。
抜群のスタイルと弾ける笑顔をカメラに披露した穂川の投稿に、ファンからは「衝撃的としか言いようがない」「広告ポスターみたいで綺麗」「ほんと凄い！魅力的！」などの声が相次いでいる。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）
