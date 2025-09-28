志田未来、ベイマックスと笑顔の2ショット「お茶目ー！」「かわいすぎる」
女優の志田未来が27日にインスタグラムを更新。東京ディズニーランドでベイマックスとの2ショットを公開し、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】ディズニーランドのハロウィンを満喫する志田未来（ほか2枚）
投稿には、ベイマックス風のサングラスをかけてベイマックスと並ぶ志田の姿や、ハロウィンムードのパークを笑顔で楽しむ様子など、複数のオフショットが収められている。
ファンからは「お茶目ー！」「かわいすぎる」「最高キュート癒されます」といった声が相次ぎ、志田とベイマックスの微笑ましい2ショットに注目が集まっている。
■志田未来（しだ みらい）
1993年5月10日生まれ。神奈川県出身。6歳で劇団に入団して子役として芸能活動を開始。2006年に『14才の母』で連続ドラマ初主演を務め以降も多数の話題作に出演。1月期はドラマ『ホットスポット』（日本テレビ系／毎週日曜22時）に出演していた。昨年4月1日に開設したインスタグラムでは、飾らないポストが好評を博している。
引用：「志田未来」インスタグラム（＠mirai_shida_official）
【別カット】ディズニーランドのハロウィンを満喫する志田未来（ほか2枚）
投稿には、ベイマックス風のサングラスをかけてベイマックスと並ぶ志田の姿や、ハロウィンムードのパークを笑顔で楽しむ様子など、複数のオフショットが収められている。
ファンからは「お茶目ー！」「かわいすぎる」「最高キュート癒されます」といった声が相次ぎ、志田とベイマックスの微笑ましい2ショットに注目が集まっている。
1993年5月10日生まれ。神奈川県出身。6歳で劇団に入団して子役として芸能活動を開始。2006年に『14才の母』で連続ドラマ初主演を務め以降も多数の話題作に出演。1月期はドラマ『ホットスポット』（日本テレビ系／毎週日曜22時）に出演していた。昨年4月1日に開設したインスタグラムでは、飾らないポストが好評を博している。
引用：「志田未来」インスタグラム（＠mirai_shida_official）