ダイソーさん見た目だけって思ってごめん！形が良くて使い勝手抜群！可愛いだけじゃないスポンジ

ダイソーで見つけた、プーさんとピグレットがモチーフの可愛いスポンジ♡実際に使ってみると、デザインが良いだけでなく、使い勝手が良くて驚きました！泡立ちはそこそこですが、しっかり汚れを絡め取ってくれて優秀。何より手にフィットする形で、しっかり洗えます！ループ付きで乾かしやすいのも高評価ポイントです。

商品情報

商品名：ループネットスポンジ（くまのプーさん）、ループネットスポンジ（ピグレット）

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

可愛くて優秀♡ダイソーで見つけたプーさんのスポンジがいい仕事する！

100円ショップでは食器用スポンジの種類がとにかく豊富ですよね。ダイソーでもさまざまなスポンジが販売されていますが、可愛い商品を発見しました！

今回紹介するのは、こちらの『ループネットスポンジ』。くまのプーさんと、ピグレットのフェイス形スポンジです。

価格は各110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、キッチン消耗品売り場に陳列されていました。

こちらは、くまのプーさんがモチーフの『ループネットスポンジ（くまのプーさん）』です。

キッチングッズ系で、ニッコリ笑顔のプーさんがモチーフになった商品は珍しいと思います♡

一方、こちらはピグレットがモチーフの『ループネットスポンジ（ピグレット）』です。

プーさんのものとはシルエットが異なるので、持った時の好みで選ぶのもいいかもしれません。

小さめサイズで扱いやすい◎ループ付きでフックにも掛けられる！

シャリッとした質感のスポンジです。泡立ちはまずまず…といった感じです。

食器用スポンジとしては小さめだと思います。

手に収まるサイズ感で扱いやすいですよ。

細かい凸凹が汚れをよく絡め取ってくれて、汚れがしっかりと落ちます。

どちらも耳が指に引っ掛かって滑りにくく、使い心地が良いです◎

色と形が全く異なるので、用途によって使い分けする際に判別しやすいのが良いですね！

ループが付いているので、フックなどに掛けて保管できるのが便利！

しっかり水切りできるので、衛生面も安心です。

今回はダイソーの『ループネットスポンジ』を紹介しました。

可愛いだけでなく実用性も抜群です！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。