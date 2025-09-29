ダイソーさん見た目だけって思ってごめん！形が良くて使い勝手抜群！可愛いだけじゃないスポンジ
商品情報
商品名：ループネットスポンジ（くまのプーさん）、ループネットスポンジ（ピグレット）
価格：各￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
可愛くて優秀♡ダイソーで見つけたプーさんのスポンジがいい仕事する！
100円ショップでは食器用スポンジの種類がとにかく豊富ですよね。ダイソーでもさまざまなスポンジが販売されていますが、可愛い商品を発見しました！
今回紹介するのは、こちらの『ループネットスポンジ』。くまのプーさんと、ピグレットのフェイス形スポンジです。
価格は各110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、キッチン消耗品売り場に陳列されていました。
こちらは、くまのプーさんがモチーフの『ループネットスポンジ（くまのプーさん）』です。
キッチングッズ系で、ニッコリ笑顔のプーさんがモチーフになった商品は珍しいと思います♡
一方、こちらはピグレットがモチーフの『ループネットスポンジ（ピグレット）』です。
プーさんのものとはシルエットが異なるので、持った時の好みで選ぶのもいいかもしれません。
小さめサイズで扱いやすい◎ループ付きでフックにも掛けられる！
シャリッとした質感のスポンジです。泡立ちはまずまず…といった感じです。
食器用スポンジとしては小さめだと思います。
手に収まるサイズ感で扱いやすいですよ。
細かい凸凹が汚れをよく絡め取ってくれて、汚れがしっかりと落ちます。
どちらも耳が指に引っ掛かって滑りにくく、使い心地が良いです◎
色と形が全く異なるので、用途によって使い分けする際に判別しやすいのが良いですね！
ループが付いているので、フックなどに掛けて保管できるのが便利！
しっかり水切りできるので、衛生面も安心です。
今回はダイソーの『ループネットスポンジ』を紹介しました。
可愛いだけでなく実用性も抜群です！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。