亜希、元夫・清原和博の“現場マネージャー”を報告 笑顔ショットに反響 「たまに2人でご飯食べることあります」近況も告白
元プロ野球選手・清原和博氏の元妻でモデルの亜希が29日、自身のインスタグラムを更新。清原氏の“現場マネージャー”としてトークショーに帯同したことを報告した。
【写真】終始笑いに包まれたトークショーに参加する清原和博の笑顔ショット
亜希は「今日は風変わりな投稿になります」と書き出し、「昨日@daisuke_motoki2さん（元木大介）が主催するチャリティートークショーがあり、元嫁は現場マネージャーとして帯同してきましたw」と明かした。
続けて「PLの野村さんと終始笑いに包まれ、舞台袖で見守っていた私が一番大きく笑っていたと元木さんに指摘されましたw」とコメントし、トークショーの様子を捉えた笑顔あふれる写真を複数枚公開。この写真に亜希は「5分くらい待ち受けにしようかな 5分くらい……笑」とちゃめっ気あるコメント。
さらに「たまに2人でご飯食べることあります ひとことくらいしか話さない日 一度も笑わない日 味わってるかな？と心配になる日 心が泣いてる日 そんな日常の中、あんなに無防備にカラダ中で笑う清原さんの笑顔に、今日はありがとうMAX！」と、現在の清原氏との交流についても告白し、良好な関係性をのぞかせた。
この投稿にファンからは「いい元夫婦ですね」「素敵な関係だと思います」「亜希さんの全てに脱帽 そしてアッパレです」などの反響が集まっている。
【写真】終始笑いに包まれたトークショーに参加する清原和博の笑顔ショット
亜希は「今日は風変わりな投稿になります」と書き出し、「昨日@daisuke_motoki2さん（元木大介）が主催するチャリティートークショーがあり、元嫁は現場マネージャーとして帯同してきましたw」と明かした。
さらに「たまに2人でご飯食べることあります ひとことくらいしか話さない日 一度も笑わない日 味わってるかな？と心配になる日 心が泣いてる日 そんな日常の中、あんなに無防備にカラダ中で笑う清原さんの笑顔に、今日はありがとうMAX！」と、現在の清原氏との交流についても告白し、良好な関係性をのぞかせた。
この投稿にファンからは「いい元夫婦ですね」「素敵な関係だと思います」「亜希さんの全てに脱帽 そしてアッパレです」などの反響が集まっている。