クリーム不使用でも濃厚！ワンパンでできる！焼ききのことひき肉の味噌ミルクパスタ
ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。クリーム不使用でも、しっかり濃厚！ワンパンで作れる秋におすすめのパスタです！ポイントはきのこを焼く！これだけで旨みと香りが溢れ出ます。ひき肉も入れた満足感あるパスタのご紹介です！
ひき肉 150g（お好みの種類）
ポイント
焼ききのことひき肉の味噌ミルクパスタを試すのにかかる時間約20分
焼ききのことひき肉の味噌ミルクパスタのレシピ
焼ききのことひき肉の味噌ミルクパスタの材料（2人分）
ぶなしめじ 100g
エリンギ 2本
パスタ 160g
玉ねぎ 1／2個
味噌 小さじ2
顆粒コンソメ 小さじ1
塩 小さじ1／2
牛乳 300ml
水 300ml
黒こしょう 適量
オリーブオイル 大さじ1
焼ききのことひき肉の味噌ミルクパスタの作り方
，屬覆靴瓩犬魯丱蕕掘▲┘螢鵐は縦半分に切ってから斜めの薄切り、玉ねぎは薄切りにする。
◆．侫薀ぅ僖鵑縫リーブオイルを入れ、，里屬覆靴瓩犬肇┘螢鵐を入れたら中火で、こんがりするまで焼き付ける。
ポイント
きのこは、フライパンに押し付けて焼く様にします。あまりいじり過ぎず、時々上下を返します。3分ほどこんがりするまで焼き付けると、きのこの旨みがたっぷり引き出せますよ！
フライパンに隙間を作り、，龍未佑を入れて炒める。
ぁ，靴鵑覆蠅靴燭藾澗里鮑ぜ、再び隙間を作ったらひき肉を入れ、顆粒コンソメと塩を振って、全体に火が通るまで炒める。
ァ／紊筏軻を入れたらパスタも入れて、ほぐしながらかき混ぜる。しっかりとフタをして弱火で7〜8分煮る。
※パスタが少し柔らかくなるまでほぐすと、パスタ同士がくっ付きにくくなります。煮る時間は、使用するパスタの袋の表示通りです。
Α〔Ａ垢鰺呂し入れ、黒こしょうを振ったら出来上がり。
味噌を入れるときに水分が少ない場合は、牛乳または水を必要な分継ぎ足してください。
水分が多い時は、火を少し強めて水分を飛ばします。牛乳は、吹きこぼれやすいので弱火で煮てくださいね！
焼く事で、きのこの美味しさを十分引き出したパスタです。牛乳だけでもクリームを入れた様な濃厚な味わいが楽しめますよ！
ぜひ、この焼ききのこがポイントの秋パスタをお家で作ってみてくださいね！