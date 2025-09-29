2.5次元アイドルグループすとぷりらマネジメント事務所STPRに所属する全5グループが、4月に5日間連続で開催した大型ドームフェス「STPR Family Festival!!」のライブ映像が、配信サービス「Lemino」で10月18日から独占配信されることが、29日までに発表された。4月2、3日の東京ドーム編は10月18日から、4月4、5、6日のベルーナドーム編がペイパービュー（PPV）形式で配信される。

すとぷり、Knight A - 騎士A -（現・Knight X - 騎士X -）、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites-、すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSICの5グループが出演した同フェスは、2.5次元アーティスト界で最大のフェスとして、観客20万人以上を集めて、大きな盛り上がりをみせた。フェスが終わっても、ファンたちからの要望は多く、ついに映像化が実現する。関係者は「特典付きチケットには、出演メンバーたちのサイン入りアクリルパネルが当たるプレゼントキャンペーン応募権、STPRクリエイターによるオーディオコメンタリー映像、見逃し配信期間の延長などが付いてきます」と話す。

春に行われたオールスターフェスが、どんな切り口、演出で映像化されるのか。SNSでは、「待ちきれない」、「春の思い出が蘇りそう」と待望する声が集まっている。