◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)

『FIFA U-20ワールドカップチリ2025』は28日、グループC、Dの第1節が行われました。

グループCでは、モロッコがスペインに2−0で勝利。メキシコとブラジルは2−2の引き分け。強豪集う組は、モロッコが勝ち点3の好スタートを切りました。グループDでは、アルゼンチンとイタリアがそれぞれ勝利。勝ち点3を手にしています。現地29日はグループE、Fの試合が行われます。

グループAの日本は、27日にエジプトを2−0で下して、白星スタート。次戦は30日に開催国のチリと激突します。

計24チームが4チームずつ6組に分かれてグループリーグを行い、上位2チームと各組3位の成績上位4チームがノックアウトステージに進出。ベスト16からの決勝トーナメントで優勝を争います。

▽日本の対戦スケジュール※現地時間

第1節 9月27日 ○ 2−0 エジプト

第2節 9月30日 チリ

第3節 10月3日 ニュージーランド

▽第1節

〈グループA〉

日本 2−0 エジプト

チリ 2−1 ニュージーランド

〈グループB〉

ウクライナ 2−1 韓国

パラグアイ 3−2 パナマ

〈グループC〉

モロッコ 2−0 スペイン

ブラジル 2−2 メキシコ

〈グループD〉

イタリア 1−0 オーストラリア

アルゼンチン 3−1 キューバ

〈グループE〉

フランス − 南アフリカ

アメリカ − ニューカレドニア

〈グループF〉ノルウェー − ナイジェリアコロンビア − サウジアラビア