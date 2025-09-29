【サッカーU-20W杯】C組はモロッコがスペインに勝利 メキシコとブラジルはドロー D組はアルゼンチン&イタリアが白星発進
◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)
『FIFA U-20ワールドカップチリ2025』は28日、グループC、Dの第1節が行われました。
グループCでは、モロッコがスペインに2−0で勝利。メキシコとブラジルは2−2の引き分け。強豪集う組は、モロッコが勝ち点3の好スタートを切りました。グループDでは、アルゼンチンとイタリアがそれぞれ勝利。勝ち点3を手にしています。現地29日はグループE、Fの試合が行われます。
グループAの日本は、27日にエジプトを2−0で下して、白星スタート。次戦は30日に開催国のチリと激突します。
計24チームが4チームずつ6組に分かれてグループリーグを行い、上位2チームと各組3位の成績上位4チームがノックアウトステージに進出。ベスト16からの決勝トーナメントで優勝を争います。
▽日本の対戦スケジュール※現地時間
第1節 9月27日 ○ 2−0 エジプト
第2節 9月30日 チリ
第3節 10月3日 ニュージーランド
▽第1節
〈グループA〉
日本 2−0 エジプト
チリ 2−1 ニュージーランド
〈グループB〉
ウクライナ 2−1 韓国
パラグアイ 3−2 パナマ
〈グループC〉
モロッコ 2−0 スペイン
ブラジル 2−2 メキシコ
〈グループD〉
イタリア 1−0 オーストラリア
アルゼンチン 3−1 キューバ
〈グループE〉
フランス − 南アフリカ
アメリカ − ニューカレドニア
ノルウェー − ナイジェリア
コロンビア − サウジアラビア