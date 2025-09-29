お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。ゲスト出演した女優・伊原六花（26）らの趣味に“クレーム”をつける場面があった。

この日伊原は、「歩いて5分のところに住む大親友」という女優・清水くるみ（31）とともに出演。週5日のペースで会うという2人の自宅での過ごし方について、伊原は「餃子を包み過ぎちゃったとか言ったら、（清水が）“麻婆茄子を作るよ”みたいな感じで、お互いに持ち寄っておうちでご飯とか」と説明。「年末とかだったら、M-1を敗者復活から見て、2人で紙とペンで採点して」と話したところで、岩井が「採点しないでくれよー」と渋い顔に。

そのため相方・澤部佑が慌てて、岩井の態度について「ごめんなさい、ちょっと採点する視聴者が嫌いなんですよ」と“謝罪”。伊原は「すみません、でもリスペクトを持って」と笑顔で補足したが、岩井は「リスペクトを持ってしたとしても、なんだよな」と苦笑い。「採点はするから、誰かが」と嘆いた。

澤部は2人の採点内容について、「合うの？それでズレない？」と質問。伊原は「ズレます」と即答しながら、「討論というか、なんでその点にしたかみたいなのをちゃんと話し合って」と、熱く楽しんでいることを語っていた。