韓国の男性１３人組グループ・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮのＳ．ＣＯＵＰＳ（エスクプス＝３０）が２７日、韓国のファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）で、実兄の経営するカフェに関して「僕のためには行かないで」と、ファンへメッセージを送った。

Ｓ．ＣＯＵＰＳは「最近、良いことがいっぱいあって、ユニット活動も控えているから、良くない話をするのは嫌で我慢していた」とし「兄とはあれこれ問題が多く、ＣＡＲＡＴ（カラット：ファン名称）が兄のカフェが好きで行くことまでは何も言えないけど、僕のために、もしくは僕のせいで消費するのは、僕は嫌だ」「周囲にＣＡＲＡＴたちがいらしたら、この話を伝えてほしい！」と訴えた。

Ｓ．ＣＯＵＰＳが、実兄のカフェについて言及するのは今回が初めてではなく、１７日にも「（実兄の）カフェ映像をよく見かけるけど、僕とは関係がないので消費しないでもらえるとありがたい」と伝えていた。

この２度にわたるコメントについて、ファンの間では「兄の私生活を、尊重してほしい」という意味で解釈する反応と、「兄と不仲なのでは」と臆測する声が混在している。