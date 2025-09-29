ヤクルトは２９日、盗塁王４度の西川遥輝外野手（３３）、１５年度ドラフト１位の原樹理投手（３２）ら９選手に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。西川は現役続行を希望している。

この日戦力外通告を受けたのは西川、原のほかに金久保優斗投手（２５）、山下輝投手（２６）、、宮川哲投手（２９）、竹山日向投手（２１）、中川拓真捕手（２３）、、育成の鈴木康平投手（３１）。

西川は智弁和歌山から２０１０年度ドラフト２位で日本ハムに入団。４年目の１４年に１４３試合に出場してレギュラーに定着し、４３盗塁をマークして盗塁王に輝いた。１７、１８年に続き２１年にも４度目の盗塁王に輝いたが、同年オフに自由契約となり２２年に楽天入り。２３年オフに戦力外通告を受け、２４年からはヤクルトに加入した。プロ通算は１５３２試合出場、打率・２７１、６３本塁打、４５２打点。３４３盗塁。

原は東洋大姫路から東洋大を経て２０１５年度ドラフト１位で入団。１８年に６勝（７敗）、２２年には自己最多の８勝（７敗）を挙げた。昨季途中からリリーフに転向し、シーズン後半に７試合に登板。１０年目の今季は２軍戦には３４試合に登板したが、ここまで１軍戦の登板はない。