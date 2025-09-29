ダイソーで珍しい吸盤フックを発見！「すぐ取れちゃってストレスだった…」ダイヤル式をお試し！

今までさまざまな吸盤フックを購入しては、なかなか納得できるものに出会えなかった筆者。ダイソーで気になる商品を発見したので試してみました！耐荷重量が約2.5kgとかなりタフなのが珍しいです◎ダイヤルを回すことで固定するタイプで、ピタッと密着してくれますよ。果たして結果は…？早速チェックしてみましょう！

商品情報

商品名：吸盤フック（ダイヤル固定式）

価格：￥220（税込）

耐荷重（約）：2.5kg

販売ショップ：ダイソー

ここまで耐荷重があるのは珍しい！ダイソーの『吸盤フック（ダイヤル固定式）』

吸盤式のフックは手軽に使える分、くっつく力が弱いのが難点ですよね。筆者もこれまでたくさんの吸盤フックを試してきましたが、なかなか納得できる商品に出会えず…。

そんな時に、ダイソーで気になる商品『吸盤フック（ダイヤル固定式）』を発見しました。

価格は220円（税込）です。筆者が購入した店舗では、収納グッズ売り場に陳列されていました。

普通の吸盤と違い、壁に貼り付ける部分がフラットになっているのが特徴です。

保護フィルムを外す際に、まるで粘着テープで貼り付けられているかのようなしっかりとした付き具合だということを実感しました。

この時点で、かなり期待できそうな感じではあります。

また、耐荷重は約2.5kg。ダイソーの吸盤式フックの中で、ここまで耐荷重があるのは珍しいです！

ダイヤルを回して固定できる！気になる結果は…？

壁にあてがってみても、ダイヤルを回す前から既にがっちりとくっついています。

ピタッと密着して簡単には外れなさそうです。

ダイヤルを回すと圧がかかる仕様のようです。

指で圧をかけても全く取れません。

釘で留めるタイプやマグネットのフックとは違い、どうしても外れやすいものではありますが、これなら落下する回数が減りそうです。

30分固定して、何も掛けない状態で放置しました。

ところが、しっかり固定できているかと思いきや1度落ちました。

安定してからは今のところ落ちていませんが、過度な期待はNGでした…。

落下して困るものは、なるべく掛けない方が良さそうです。

今回は、ダイソーの『吸盤フック（ダイヤル固定式）』を紹介しました。

思っていた結果にはならず少し残念ではありましたが、素材との相性もありそうなので、付きが良さそうな壁などで試してみるのもアリだと思います。気になった方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。