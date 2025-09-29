セリアのコレならすぐ使えるじゃん！気づけばなぜか汚れてる…アレをキレイに保てる神アイテム
今回ご紹介するのはセリアで購入したメガネクリーナーです。意外とありそうでなかったケース付きのメガネクリーナーで、使いたいときにサッと出せる携帯性にスグレたアイテムなんです！バッグやポーチに付けて持ち運べば、出先でメガネなどをサッとお手入れできますよ。メガネユーザーさんはぜひチェックしてみてください。
商品名：メガネクリーナー 収納ポーチ付き ブラック＆グレー
商品情報
商品名：メガネクリーナー 収納ポーチ付き ブラック＆グレー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：クロス 縦15×横15cm／クロス収納時 全長9.5cm
販売ショップ：セリア
なんでこういうのなかったんだろう！セリアの優秀メガネクリーナー
今回はセリアのメガネグッズ売り場で購入した、優秀メガネクリーナーをご紹介します！ぱっと見はメガネクリーナーというよりも、ループ付きの子供用のタオルのように見えますよね…。
でもこれがかなり便利なんです！
メガネクロスとしての機能は◎。砂などの硬いゴミを落としてから拭きあげると、レンズがキレイになりました。
メガネはもちろん、スマホやタブレットなどの液晶クリーナーとしても活躍してくれそうです。どのアイテムもいつの間にか汚れがちなので、サッと使えるのがいいですね。
これで常に携帯できる！セリアの『メガネクリーナー 収納ポーチ付き ブラック＆グレー』
このアイテムの最大の特徴は小さなポーチが付いていて、中にクロスを収納できるというところ！
ポーチは少しタイトめに作られていて、クロスを収めるとパンパンになります。その代わり中身が勝手に出てきにくいという作りになっていますよ。またクロスとポーチは縫い付けられているので、紛失の心配もありません。
ポーチにはカラビナがついているので、バッグやポーチに付ければ持ち運びもラクラク。ケースを家に置いて行ったら、出先で汚れが気になるのにクリーナーがケースの中…ということがありがちですが、これなら常に携帯できますよ。
今回はセリアで購入した『メガネクリーナー 収納ポーチ付き ブラック＆グレー』をご紹介しました。手洗いであれば洗濯も可能で、長く使えるコスパの高い商品です。
意外とありそうでなかったとても便利なアイテムなので、メガネユーザーさんは必見ですよ！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。