“攻撃的なプレースタイル”7タイプ

各選手は、それぞれ多様なプレースタイルを持ち、それぞれの特徴によって適したポジションや役割が変わってきます。

プレースタイルは、「攻撃的なプレースタイル」「中盤的なプレースタイル」「守備的なプレースタイル」の大きく3つに分けられますが、その中でも今回は、「攻撃的なプレースタイル」の中の、前編で紹介した6タイプに続いて、残り7タイプについて解説していきましょう。

＜攻撃的なプレースタイル＞

●クロッサー

サイドから高精度なクロスボールを供給し、味方のゴールを演出する選手を指します。

相手ゴール前に鋭く精確なボールを供給することで、ストライカーやポストプレーヤーが得点できる状況を生み出します。

クロスの精度はもちろん、テンポを合わせたタイミングの読みや、相手の選手同士の間や相手ディフェンダーとゴールキーパーの間に落とす絶妙なコースへの意識が重要です。

味方選手がニア（クロッサーに近いゴール前のエリア）や中央、ファー（クロッサーとは反対サイドのゴール前）に入り込むことで、相手にクロスの的（まと）を絞りにくくさせられます。

また、クロスを得意とする選手だからこそ、内側に侵入するドリブルや、侵入後に直接シュートを打つ技術があれば、相手ディフェンダーの対応を迷わせることができます。こうすることで、攻撃にさらなるバリエーションが広がります。

味方の動きを最大限に活かすことを考えつつ、状況判断力と繊細なキック精度が試されるポジションです。

三笘選手、堂安選手、久保選手のポジション

●カットインウインガー

サイドから内側に切れ込んで侵入し、ゴールやアシストを狙う選手を指します。

利き足とは逆のサイド（右利きならば左サイド、左利きならば右サイド）でプレーすることが多く、相手選手の外側を突破するだけでなく、カットインから強烈なミドルシュートや、ラストパスを供給します。

スピード、ドリブルスキルに加え、狭いスペースでのボールコントロールや、素早いシュート判断などが求められます。

ゴール前での脅威となることで、相手ディフェンダーの注意を引きつけ、味方のスペースを作り出す役割も果たします。

特に、ゴールの大外のエリアでボールを持った際、敵陣奥に侵入するのか、それともカットインからシュートを放ってくるかがわからないほど手のつけられない選手になると、相手チームは2人以上のマークをつけるケースがありますが、その分どこかに穴が生じます。

最近の日本代表では、左サイドに三笘薫選手、右サイドに堂安律選手や久保建英選手ら、多くのカットインウインガーが招集されています。

それぞれが、ドリブルやシュートの精度、デュエル（1対1の状況）の強度、複数人マークを引きつけながらも高精度のパスを繰り出せることなどが、各リーグのデータからも証明されています。

チームの攻撃の選択肢を増やす重要なポジション

●ストレートウインガー

サイドのライン際を駆け上がり、相手選手を置き去りにするスピード型の選手です。

突破力とクロス精度が武器であり、敵陣最奥部（さいおうぶ）のゴールライン付近までえぐってから切り替えしたり、ファーサイドへのピンポイントクロスで決定機を演出します。

相手選手の裏を取る動きや、瞬発力を活かしたダイナミックな突破がチームの攻撃リズムを作ります。

守備面でも上下動を繰り返し、味方のサイドバックをサポートする動きも求められ、攻守にわたるハードワークが必要なポジションです。

●ウイングストライカー

ウイングの選手が主に位置取る大外のエリアから積極的にゴールを狙うアタッカーを指します。

そうは言っても、さすがに大外から長距離シュートを狙い続けるのではなく、基本的にはサイドに張りつつも、スルーパスやクロスに合わせてエリア内に侵入し、シュートチャンスを狙います。

ウイングストライカーはオフ・ザ・ボールの動きが巧みで、相手のディフェンスラインの歪み（選手同士が立ち位置を釣り出されたりすることで守れていない陣地がある状態）を見つけられる選手が多く、穴を突くことで決定的なシュートを放つシーンも多く見られます。カットインや裏抜けのバリエーションを持つことで、チームの攻撃の選択肢を増やす存在として非常に重要な役割を担います。

リオネル・メッシが担った名ポジションは？

●フォルスナイン

「偽9番」と訳されるこの役割は、見た目にはセンターフォワードの位置にいるものの、実際には前線に張りつかず、中盤へと頻繁におりてボールを引き出す選手を指します。

ゴール前での得点を狙うというよりも、むしろ「前線から中盤をつなぐ潤滑油」としての働きが強く、相手センターバックに「ついていくか、捨てるか」の判断を迫らせることで守備組織を崩壊させる起点となります。

フォルスナイン型の選手が中盤に下がることで、味方のウインガーやインサイドハーフが斜めに飛び出すスペースが生まれ、ゴールへのルートが複雑化するのも大きな特徴。

リオネル・メッシがバルセロナ在籍時にこの役割を担い始めたことで世界的に注目を浴びました。ただし高度な戦術理解と足元の技術、視野の広さが求められるため、誰でも務まるわけではありません。

ゴールに絡むためにあえて「ゴールから離れる」この逆説的な役割は、現代サッカーの知性と柔軟性を象徴する存在とも言えます。

●セントラルウインガー

中央のポジション（トップ下やシャドーなど）に配置されながらも、実際にはサイドへと流れてプレーするスタイルの選手を指します。

このタイプの選手は、中央の密集地帯に立つことで相手の守備陣形を内側に引き寄せ、そこから外へと流れる動きで局面を打開します。サイドでの数的優位を生み出すだけでなく、マークのズレや守備の噛み合わせを外し、位置的な優位も得られるのが特徴です。

もしマークがそのままついてくれば、選手自身が囮となってサイドへ引き出し、空けた中央のスペースを味方が活用できる状況を作り出せます。逆にマークがついてこなければ、フリーでサイドのスペースを活かすことができるという、いずれにしても攻撃に貢献しやすいポジショニングを取ります。

こうした役割を担う選手は、かつてはウインガーとして活躍していたケースが多く、1対1の強さ、サイドでのスプリント力、ドリブル突破、クロスの精度などに優れています。特に、相手のサイドバックとセンターバックの間を突く動きに長けており、味方との連携によって守備ブロックを崩す力を持ちます。

一方で、中央を離れる動きが多くなるため、その間の中央スペースを誰がカバーするかという「チーム全体のポジショニングのバランス」が重要となります。周囲の選手との連携、戦術理解が求められる役割とも言えるでしょう。

近年では、ウインガータイプの選手をあえてインサイドハーフやトップ下に起用するチームも増えていて、今後もその傾向は続いていくと考えられます。

状況判断力と正確な技術が必要なポジション

●チャンスメーカー





ラストパスやスルーパスでゴールチャンスを演出する選手を指します。

細かなタッチや想像力で、相手選手同士の間や一瞬の隙を突くようなアイデア溢れるプレーを生み出します。

敵陣の狭いスペースでも冷静にボールを扱い、数秒先の展開を予測したパスで味方をゴール前に送り込みます。

特に相手のブロックを崩す役割が求められるため、状況判断力と際立つほどの正確な技術を持つ選手が多いポジションです。

以上、前編と合わせて13の「攻撃的なプレースタイル」を紹介しました。

このように、各選手のプレースタイルを踏まえた上で観ると、サッカーは各段におもしろく奥深く感じられます。ぜひ、観戦力を高めてピッチ上のサッカーをとことん楽しみつくしてください。

