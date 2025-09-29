

選手ごとのプレースタイルを理解すると、サッカー観戦がもっと面白くなります（写真：MakiEni／PIXTA）

サッカーを観ていて「あの選手、ぜんぜん活躍してないな」「なんで〇〇しないんだ」とモヤモヤすることはありませんか？ それは、選手ごとのプレースタイルを把握していないからかもしれません。各選手の得意を生かしたポジションや役割を理解すれば、サッカーはグッと面白く立体的になります。

サッカーデータアナリストのノーミルク佐藤（佐藤祐一）さんは、フィールドプレーヤーの代表的なプレースタイルを31種類に分けて考えているそう。今回は、その中の「攻撃的なプレースタイル」について解説してもらいます。

※本稿は『サッカーIQを高める サッカー観戦力養成講座』から一部抜粋・再構成したものです。

選手ごとに多様なプレースタイルがある

選手にはそれぞれ、体の特徴やこれまでの経験を活かしたプレースタイルがあります。

例えば「足が速い」選手でも、その特徴の活かし方はさまざまです。ドリブルが得意な選手は、スピードを武器に相手を抜いていくドリブラーになりやすいでしょう。一方で、ボールを持つよりも相手ディフェンスとの駆け引きを得意とする選手もいます。

また、長い距離をスピードを落とさずに走り切れる選手もいれば、スピードに加えて身長が高い選手もいます。このように、「足が速い」と言ってもプレースタイルは1つではありません。

そして、それぞれの特徴によって適したポジションや役割が変わってくるのです。

『サッカーIQを高める サッカー観戦力養成講座』ではフィールドプレーヤーの代表的なプレースタイルを31種類にまとめてみました（ゴールキーパーと特殊な役割を加えると38種類）。

もちろん、チームの戦い方やサッカー自体が変化し続けているため、プレースタイル自体はもっとたくさん存在します。

皆さんの推しのチームの選手はどうだろうかと思い浮かべながら、読み進めてみてください。

もし、「う〜ん、うちのチームのあの選手、このスタイルっぽいけど、他のスタイルもできそう」と感じたら、他にどんなスタイルが合うのだろうと、考えるようになってもらえると嬉しいです。

ボールに関与していない時間の動きにも注目

ちなみに、90分間のサッカーの試合において、1人の選手がボールに携わるのは2〜3分と言われています。

特にアタッカーの選手はスタメンフル出場でもボールタッチ回数が10回程度ということが珍しくありません。逆に言えば、大半の時間はボールに関与しない、「オフ・ザ・ボール」の時間となります。

観戦側である僕らも、一人ひとりのプレーヤーがボールに関与していない時間にどのような動きをしているのかがわかるようになると、「あの選手、ボールを受ける前に何度か相手守備陣の裏に抜け出ようとしているな。だから味方はその動きを察知してパスを出したのか！」とか、「あのフォワード、味方の選手が自陣でボールを持つと自陣までおりてくるんだよな。でも、相手の守備陣も釣られていて敵陣にぽっかりスペースができている。あっ！ ウイングの選手がそのスペースに走り出すと同時にボールが供給されたぞ！」とか、ちょっとした試合展開の先を予想することもできるようになります。

プレースタイルを踏まえた上で考えてみると、よりおもしろいかもしれません。

プレースタイルは、「攻撃的なプレースタイル」「中盤的なプレースタイル」「守備的なプレースタイル」の大きく3つに分けられますが、その中でも今回は、「攻撃的なプレースタイル」について解説していきましょう。

「点取り屋」や「ゴールシーンの裏の立役者」

＜攻撃的なプレースタイル＞

●ストライカー

典型的な「点取り屋」です。ゴール前でボールを受けたら必ずと言っていいほど「自らシュートを放つ」選手と言っていいでしょう。

自分がどのポジションに立てば相手にボールを奪われにくいか、シュートコースを防がれないか、味方のパスを受けやすいかを的確に判断しています。さらに、プレーの流れの中でさまざまな情報を瞬時にキャッチし、論理的かつ感覚的にボールのこぼれ先を予測できる選手が多いのも特徴です。この特徴は「ゴールへの嗅覚」と形容されることがあります。

そのため、この選手のシュートで仕上げる形をチームで練習するケースが多く見られます。

点を取られなければ最低限引き分けの結果は得られますが、得点を取らなければ勝利することはできません。勝利を掴むために、得点やシュートへの意欲が高いストライカーにボールを集める意識が高まります。

●ポストプレーヤー

相手ゴール前で味方の攻撃を支える「起点」となる選手を指します。

相手選手を背負いながらボールを収め、周囲の味方にパスを散らしたり、シュートチャンスを作り出したりする役割を担います。

フィジカル（身体）の強さが求められることが多く、ボールキープ力や身体の使い方に優れた選手が多く見られます。

相手選手を自分に引きつけることで、誰もいない空間（スペース）を作り出し、味方がそのスペースを活用して攻撃を仕掛ける形は、ポストプレーヤーがいることで成立する典型的な形です。

ときには背負う相手選手の数は1人ではなく、複数人であるケースも発生します。1人で複数人に対応すれば、必ず味方の誰かはフリーな状態でボールを受けられます。このようなプレーができるのは、いかに驚異的なプレーヤーであるかの証拠でもあります。

ポストプレーヤーは、自らシュートを狙うよりも、味方を活かすことに長けており、チーム全体の攻撃リズムを作ることから、ゴールシーンの裏の立役者として不可欠な存在と言えます。

「勝負勘」や「ギリギリの駆け引き」

●ボックスストライカー

敵陣ペナルティエリア内で勝負し、ゴール前の一瞬の隙を突くという、勝負勘や観察力に優れたタイプの選手です。

ボールの落下地点やボールがこぼれる先のリバウンドの予測力、セカンドボール回収力に優れ、狭いスペースでも素早くシュートを放つ能力が特徴です。

ポストプレーやターンシュート、ゴール前でのポジショニングの巧さが、ボックス内での決定力に直結します。シュートチャンスに対する嗅覚が鋭く、最小限のタッチでゴールを奪う選手は、チームにとって頼れるフィニッシャーとなります。

●ラインブレイカー

相手のディフェンスラインの裏に抜け出し、スピードでゴールを狙う選手です。鋭いスタートダッシュと的確なタイミングの抜け出しで、相手の守備網を切り裂き、一瞬で置き去りにします。

裏への飛び出しだけでなく、オフサイドギリギリの駆け引きや、相手守備陣に発生する一瞬の乱れや隙を見逃さない鋭さが武器です。味方がボールを持った瞬間に加速し、長短のパスやクロスに対応できる柔軟さが、ラインブレイカーとしての真価です。

最前線のフォワードのポジションに配置されることもあれば、その後ろのシャドーストライカーの位置に配置されるケースもあります。

万能型のフォワードと敵チームをかき乱す「ドリブラー」

●リンクフォワード

前線と中盤をつなぐ役割を果たすフォワードです。

ゴール前での得点力だけでなく、攻撃の組み立てに関与するために中盤まで下がってきて、味方にボールを落としたり、ターンして前を向くことで攻撃の起点になります。

視野の広さと的確なポジショニングで、相手守備を引きつけつつ、味方のスペースを作り出します。攻撃のつなぎ役として、ゴールとアシストの両面で貢献する万能型のフォワードです。

●ドリブラー

ボールを持った状態で相手選手との対人勝負を突破し、局面を打開したり、相手の陣地の奥に侵入したりする選手を指します。





スピードはもちろん、緩急の使い分け、細かなタッチによるボールコントロールなど、個人技で状況を打開する力が必要とされます。

サイドからの仕掛けで敵陣の奥へ侵入することや、密集地帯でのターンやステップワークなどから狭いスペースでも打開できる選手は、相手守備陣にとって常に脅威となります。

ドリブラーの突破は1人の相手選手を置き去りにするだけでなく、その選手のカバーリングをする他の相手選手も本来のポジションから引き出します。そうすることで、チーム全体の攻撃の選択肢が増え、よりチャンスが生まれやすくなるのです。このようにドリブラーはチームの攻撃に大きな影響を与えるポジションと言えるでしょう。

＜後編では、「攻撃的なプレースタイル」の残りの7つのタイプについて解説します＞

（ノーミルク佐藤 ： サッカーデータアナリスト、株式会社Lifepicture 代表取締役社長）