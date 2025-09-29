【しし座の2025年度下半期】やがて来る幸運期のための、静かな準備を｜わたしも仕事も、もっと輝く運勢ガイド
しし座（7月23～8月22日生まれ）の2025年度下半期の運勢は？
「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」
忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。
占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。
【総合運】
仕事に関してはインパクトのある動きが多いものの、それ以外の日常はここ最近なかったくらい、穏やかな日々と感じられることが多いだろうと思います。
というのも、しし座の人々は 2026年下半期から「12年に一度の幸運期」がスタート することとなっており、2025年秋から2026年春にかけては、そのための準備を静かに進めていく時期に当たっているからです。
対人運のところともリンクしてくる話ですが、あまり積極的に自分のフィールドを広げていく時期ではありません。深入りするようなことも腰が引けがちで、「あの人がいないと困る」的な深い癒着は意識的に避けるようになると思います。
こうした時期が巡っているのは、ひとえに自分自身と向き合うため。
幸運期に自分が目指す幸福をまっしぐらに追いかけていくためには、 自分が何を求めているか をある程度、理解していなければいけません。
たとえ間違えても、人生は何歳からだってやり直せることは事実ですが、何度も繰り返すほど人生は長くありません。だからこそ、今のような内省の時期が必要なのだと思います。
ひとりになれる場所、考えを巡らせる時間は、この時期のあなたに必要不可欠 なもの。
自分と語り合う時間を、大切にしましょう。
【キャリア・仕事運】
答えはすでに決まっているはず
2018年あたりから働き方を大きく変えたり、組織の古い体質を抜本的に変えるようなプロジェクトに取り組んできたりした人は多いかと思います。
夏以降はメンバーとのコミュニケーションのあり方を今一度考え直すなど、現状に甘んじることなく理想を追い求める時期にあたっていました。ある人からは熱烈に賛同される一方で、古いやり方で得をしていた人たちからは猛烈な反発を食らったこともあったかもしれません。
こうした状況に変化が訪れるのは11月上旬。
キャリアのロードマップを改めて引き直したり、急な方向転換を検討したりする人は多いだろうと思います。
ただ、焦って人の誘いに乗ったり、これまでとまったく違う方向に舵を切ったりするのは悪手と言えそう。
過去7年を振り返り、 今の自分だから出せる答えを明確にする といいでしょう。
【対人関係・人間関係運】
他人よりも自分自身と向き合う時期
皆でワイワイ過ごすよりも、ひとりでゆっくり過ごしたいという気持ちが強まってくる時期です。
飾らない言葉で表現するならば「人付き合いが煩わしい」「ひとりのほうが楽」なんて感じることもありそうです。
もとよりあなた自身、「誰かと一緒でなければやっていけない」タイプではなく、むしろ「孤高」を楽しむところはありますから、特に苦も無くマイペースで過ごされていくだろうと思います。
人脈が広がる可能性があるとすれば、ネットを介した友人関係。
名前も住んでいる場所も知らないけれど、SNS上では親しく言葉を交わす──そんな友情が、ひそかに心の支えになるかもしれません。
気になる人は積極的にフォローしてみるといいでしょう。
【健康運】
11月から12月中旬にかけてオーバーワークになりやすい暗示は出ていますが、精神的に健やかでありさえすれば健康運はおおむね良好です。
瞑想やマインドフルネスなど、心を整える時間を持つと安定を得やすいでしょう。この時期、落ち込みが長く続いたり、睡眠障害に陥ったりした場合は、ひとりで抱え込まずにカウンセリングを受けるなど、医療機関の扉を叩いてみることをお勧めします。
そうすることで気付ける、みずからの望みもあるのだろうと思います。
【金運】
自分の力だけでは動かせないお金について、しっかり向き合うべきときが巡ってきています。
たとえば、親に生活費を頼りっぱなしになっている人や、頭金を出してもらう前提ローンを組もうとしている人の場合、今のうちに自分の収入で賄うマネープランを立てたほうがいいでしょう。またキャリアプランにも目を向けることで、足元は確かなものとなりそうです。
そのほか、お金に関して「今のままでいいのかな」と感じることがあるなら、先々のためにも積極的に向き合ってみるといいでしょう。
【恋愛運】
2023年あたりから、「絆」はしし座の人々にとって非常に大きなテーマであり続けました。
それは単純に「絆はいいものだ」と定義するものではなく、むしろ深くつながってしまうことへの恐れや、失うことへの怯えを伴うものだったかもしれません。そうした時期を経て、信頼に基づいた真のつながりを築いていけるのがこの時期です。
曖昧な関係を続けていた相手がいる場合も、おそらくは1月以降、関係性が変わってくるだろうと思います。
【10月の運勢】
友人や家族との関係性が賑やかに盛り上がっていく明るい時期。
恋は月の後半から、友達経由でいい出会いがありそうです。「友達以上」になるきっかけがなかなかつかめないかもしれませんが、それは“アリ”。無理に進展を狙うよりも、笑って楽しい時間をたくさん共有したほうが、今後につながっていきます。
家族とは思わぬところでケンカが勃発することもあります。が、ここでの衝突は良い意味での「膿出し」となるはずです。
【10月のラッキーカラー&アクション】
ラッキーカラーは、 イエロー 。
開運につながるアクションは、 模様替え 。
プロフィール
＜占い師＞
真木あかり
占い師。学習院大学卒業後、フリーライターなどを経て占いの道に。
モットーは「占いを使って、自分の人生を能動的に生きる」。
『「ツイてない」「もう無理」に効く占いと技術 ~不運の救急箱~』（集英社）、『真木あかりの超実践 星占い入門』（主婦の友社）、『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる』（主婦の友社）、『金運星占い』（KADOKAWA）など著書多数。
女性誌での連載、アプリ監修なども手がけ、幅広く活動中。
『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる（主婦の友社）』
『真木あかりの超実践 星占い入門（主婦の友社）』 X（旧Twitter） @makiakari Instagram @maki_akari Blog 占い師・真木あかりのブログ
＜イラストレーター＞
uca U（ユカ ユウ）
1989年生まれ、大阪府出身。
アパレルから営業職を経てweb業界へ転身後、独学でイラストレーターとして活動を始める。
現在はイラストレーター／デザイナー／webディレクターとして、広告やメインビジュアル、雑誌、様々なブランドとのコラボレーションなど幅広く活動中。