サッカーU-20日本代表、10月1日のW杯“開催国”チリ戦「テレビ放送・ネット配信」詳細情報

27日にチリで開幕したFIFA U-20ワールドカップ。

船越優蔵監督率いるU-20日本代表は、初戦でアフリカ4位のエジプトと対戦し、2-0の快勝を収めた。

29分、齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）が獲得したPKをキャプテンの市原吏音（RB大宮アルディージャ）が冷静に沈めて先制点を奪うと、48分には再び齋藤が懸命な守備でボールをカット。こぼれ球を拾った石井久継（湘南ベルマーレ）がミドルレンジから鮮やかにゴール右隅へと流し込んだ。

U-20日本代表、市原吏音と石井久継

エジプトも全員の技術レベルが高い好チームだったが、日本は7月の東アジアE-1選手権でA代表デビューを飾ったピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）を中心に得点を許さず。見事な白星スタートを飾っている。

日本の次なる相手は、地元チリ。日本対エジプト戦後に同じ会場で行われたチリとニュージーランドの一戦には、約45,000人が詰めかけ、大観衆の声援を受けたチリは後半アディショナルタイムの決勝弾で2-1の劇的勝利を飾った。

日本戦も同様の“完全アウェイ”になることは確実。船越ジャパンにとっては、逆にその中でチームとしてどれだけのパフォーマンスを見せられるか、優勝を目指すうえで試金石の試合となるはずだ。

チリ対日本は、日本時間10月1日（水）8:00から初戦と同じ首都サンティアゴのエスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノスで開催。気になる放送予定は以下の通り。

テレビ放送

J SPORTS 2

解説：名良橋晃

実況：原大悟

ネット配信

J SPORTSオンデマンド

今大会の日本での放映権はJ SPORTSが取得。日本代表全試合を生中継、グループリーグ含む全試合をLIVE配信にてお届けするとのことだ。

J SPORTSオンデマンドは、サッカー・フットサルの番組が見放題の「サッカー・フットサルパック」が月額1,450円（税込）となっており、25歳以下の方は「U25割」により月額725円で楽しむことができる。

また、U-20W杯は「ABEMA de J SPORTS」でも視聴することが可能。こちらは月額2,840円（税込）となっている。