IVE、『それスノ』参戦！Snow Man&Travis Japanとの白熱ダンスバトルに反響続々

IVEが日本の人気バラエティ番組に出演し、視聴者に笑いを届けた。

【写真】ユジン＆ウォニョン、173cmの美脚で圧倒

IVEは、9月26日に放送されたSnow Manの冠番組 TBS系『それSnow Manにやらせて下さい』（以下『それスノ』）に出演し、MCを務めるSnow Man、そしてゲストのTravis Japanとともに、番組の看板コーナー「ダンスノ完コピレボリューション」に挑戦した。

「ダンスノ完コピレボリューション」は、誰もが一度は見たことのある有名な振付をその場で完コピし、ミスなく最後まで踊れるかを競う高難度ダンスミッションだ。メンバーたちは見どころ満載のパフォーマンスを繰り広げ、視聴者を楽しませた。

ユジンはSnow Manの超難易度曲『EMPIRE』に挑戦。ガウルとレイは嵐の名曲『Turning Up』、ウォニョンはBLACKPINKの『Kill This Love』を披露し、迫力のステージを見せた。メンバーたちはSnow ManやTravis Japanとプライドを懸けた三つ巴のダンスバトルを繰り広げ、熱い勝負が展開された。さらにレイはきゃりーぱみゅぱみゅと『にんじゃりばんばん』のスペシャルコラボステージを披露し、ファンの注目を集めた。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）IVE

2022年に日本で正式デビューしたIVEは、昨年、初のワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」のアンコール公演で東京ドームのステージに立ち、圧倒的な人気を証明した。今年4月には日本4都市を巡るファンコンサートツアー「IVE SCOUT' IN JAPAN」で約10万人を動員し、7月にリリースした日本3rdアルバム『Be Alright』は、オリコン「週間合算アルバムランキング」「週間アルバムランキング」、Billboard JAPAN「Top Album Sales」チャートで1位を獲得し、“IVEシンドローム”を巻き起こした。

また最近では、日本最大級の野外ロックフェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出演し、多彩なステージで観客の心を掴んだ。今回の『それスノ』出演を通じて新たな魅力を披露したIVEに、今後のグローバル活動への期待が一層高まっている。

なお、IVEは10月31日から11月2日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで2度目のワールドツアー『SHOW WHAT I AM』の幕を開ける。

◇IVEとは？

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。