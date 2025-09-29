“元カノ”の『仮面ライダー』ヒロイン女優と再会？韓国俳優の近況写真に注目「変わらない私たち」【PHOTO】

俳優チェ・ダニエルが日本人の“元カノ”と再会した。

チェ・ダニエルは9月27日、自身のSNSに「この夏2」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、彼の夏の思い出が収められていた。日常やドラマ撮影などさまざまな時間を過ごしたチェ・ダニエルは、『仮面ライダービルド』でヒロイン役を務めた高田夏帆とのツーショットも公開し、注目を集めた。2人は並んで立ち、似たような表情でカメラを見つめ、まるで恋人のような認証ショットを披露した。

チェ・ダニエルと高田夏帆は昨年、韓国で放送されたMBNの恋愛リアリティ番組『日韓ロマンス 婚前恋あい』で、恋人として甘い雰囲気を披露し話題を呼んだ。

高田夏帆もまた、チェ・ダニエルが投稿した写真を自身のSNSに掲載し、韓国語で「変わらない私たちです」とコメント。2人は共に、この夏の特別な思い出を振り返りながら楽しむ様子を見せた。

（写真＝チェ・ダニエルInstagram）チェ・ダニエル（左）と高田夏帆

（写真＝高田夏帆Instagram）

恋愛リアリティ番組で共演し、現在も交流を続ける2人の姿に、注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）