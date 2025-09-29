須田亜香里（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/29】元SKE48の須田亜香里が28日、自身のInstagramを更新。番組出演時の衣装を公開し、反響が寄せられている。

【写真】須田亜香里、美背中ぱっくり大胆披露

◆須田亜香里、背中大胆見せの衣装姿披露


須田は「今月も全部可愛かった！！今日は熱闘では初めての？パンツスタイルのセットアップでした」とテレビ朝日系「熱闘！Mリーグ」での衣装について報告。背中部分が大胆に開いたデザインのワンピース姿などを載せており、美しい背中のラインを披露している。

この投稿に、ファンからは「背中の縦線すごい」「セクシー」「背中綺麗」「スタイル抜群」「似合いすぎる」「パンツスタイルも素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

