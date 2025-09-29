Nissy（西島隆弘）、3度目の声帯手術後の経過報告「1回でも咳をすれば出血」「ほぼ全てしちゃいけない」
【モデルプレス＝2025/09/29】アーティストのNissy（西島隆弘）が9月29日、自身のInstagramを更新。3度目の声帯手術の経過を報告をした。
【写真】声帯手術終えたNissyの最新ショット
9月8日、所属事務所はNissyが3度目の手術を行ったこと、また、年内を目処に再度手術を行う予定であることを報告。これを受け、Nissyは「術後3週間は声帯に触れる発声はもちろん禁止、ウィスパーボイスはもっと禁止、咳、くしゃみ、むせり、ゲップ、息止め、トレーニング、ストレッチ、刺激物の摂取、飲料を吸い込むことで誤飲したときに咳き込まない、むせらないように注意、ほぼ全てしちゃいけないので大変な日々を送っております」と手術後の現状を伝えた。
続けて「1回でも咳をすれば出血するので、食事するときも、歯を磨くときも、大変。風邪やら花粉症やらになったらアウトです」と大変なことを告白。さらに「そんなこんなで季節の変わり目なのかアレルギーなのか分かりませんが肌には原因不明の発疹が出たり口角炎になって口を開けると口の左右の端が切れて出血したりとほぼ動けないのに、てんやわんやすぎてはぁー、、、と言った感じですがなんとか生きております」と不調が続いていることも明かしていた。（modelpress編集部）
