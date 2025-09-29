【ニュージャージー Anniversary Swimsuits Ver.】 2026年5月 発売予定 価格：33,000円

フリーイングは、フィギュア「ニュージャージー Anniversary Swimsuits Ver.」を2026年5月に発売する。価格は33,000円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、ユニオンの誇る最強戦艦「ニュージャージー」が、周年イラストとして描かれた水着姿で1/4スケールフィギュア化したもの。

1/4スケールならではの圧倒的ボリュームで、その存在感を余すことなく表現しており、挑発的なポージング、しなやかに引き締まったボディライン、そして見る者を射抜くような視線など、すべてがニュージャージーそのものであるほか、周年を飾るアニバーサリー仕様の水着は、シンプルながら大胆に、彼女の魅力を引き立てている。

また近日リリース予定の「信濃 Anniversary Swimsuits Ver.」と並べることで、アニバーサリーを彩る夢の共演が実現でき、ユニオンと重桜の二大人気艦が揃い踏みする光景は、まさに圧巻である。

「ニュージャージー Anniversary Swimsuits Ver.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/4スケール サイズ：全高 約250mm、全長 約300mm

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.