◇MLB ドジャース6-1マリナーズ(日本時間29日、T-モバイル・パーク)

大谷翔平選手がシーズン最終戦でキャリアハイとなる55号を打ち上げました。

前日は33試合ぶりに完全休養で試合に不出場だった大谷選手。最終戦では再び1番・DHで出場すると、1打席目にライトへ2塁打、第2打席もヒットで出塁します。

そして迎えた7回の第4打席、2アウトの場面で高めのストレートを強振し、センタースタンドに着弾。打球速度は109.5マイル(約176キロ)、飛距離は412フィート(約125メートル)を記録しています。

これで大谷選手はキャリアハイと自身が持つ球団記録を更新する55本目のホームランとなりました。レギュラー最終戦は5打数、3安打、1本塁打、1打点の活躍となりました。

全体では158試合に出場し、611打数172安打で打率.282、55本塁打、102打点、146得点、20盗塁、OPS.1.014で終えました。

さらに今年6月に投手復帰で二刀流を遂げた大谷選手。投手として14試合、1勝1敗、62奪三振、防御率は2.87でした。

二刀流復帰してなおも衰えない成績にSNSでは「打者専念の本数を超えた55本という事実がスゴい」「投手との二刀流で55本」「ホームラン55本 後1本残念と言うものの完全復活二刀流 すごすぎて痺れまくりですわ」と称賛と驚きの声があがっています。