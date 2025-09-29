午前中は北陸や東北で雨の量が多くなりましたが、雨を降らせた低気圧は離れ、雨のピークは越えました。ただ、東北の日本海側や北陸では上空の寒気の影響で雨が残り、雨脚が強まる所もありそうです。関東など太平洋側では、夕方にかけて、にわか雨の所がありますが、午後は日差しの届く所が多いでしょう。

きょうは暖かい空気が残る関東など、太平洋側で気温が上がり、真夏日の所がありそうです。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：23℃ 釧路：21℃

青森 ：21℃ 盛岡：20℃

仙台 ：29℃ 新潟：27℃

長野 ：27℃ 金沢：27℃

名古屋：29℃ 東京：31℃

大阪 ：28℃ 岡山：27℃

広島 ：29℃ 松江：26℃

高知 ：30℃ 福岡：28℃

鹿児島：31℃ 那覇：32℃

あすは東日本の山沿いと山陰で、にわか雨があるほかは、各地で秋晴れになるでしょう。関東も秋の涼しい空気が入り、過ごしやすくなります。水曜日は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になり、北日本や東日本で雨や雷雨の所があるでしょう。