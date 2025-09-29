ジョンソンⓇボディケア×超ときめき♡宣伝部♡渋谷で限定POPUP開催

世界中で愛される「ジョンソンⓇボディケア」が、話題のアイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」と夢のコラボレーション。新商品の「ジョンソンⓇボディケア VCアロマミルク」の発売を記念したPOPUPイベント「シェアハウス“とき宣ハウス”の庭」が渋谷に登場します。2025年10月3日から3日間限定、入場無料で楽しめる特別な空間で、自分をもっと好きになれる“ときめき体験”をお届けします。

POPUPイベントの見どころ



渋谷宮下パークに設けられる会場は、柑橘カラーで彩られた爽やかな空間。

「超ときめき♡宣伝部」の等身大パネルやフォトスポット、さらに限定グッズが当たるオリジナルガチャガチャなど、ここでしか味わえないコンテンツが充実しています。

レモンやオレンジをモチーフにした装飾の中で写真撮影を楽しみながら、ときめくひとときを過ごせます。

新商品の体験コーナー



会場内には「ジョンソンⓇボディケア VCアロマミルク」を自由に試せる「タッチ＆トライコーナー」を設置。

高濃度1持続型ビタミンC2配合のボディミルクは、シトラスやフルーティな香りに包まれ、全身をうるおいで満たします。

200mLと500mLのサイズ展開で、毎日の保湿ケアにたっぷり使えるのも嬉しいポイント。イベントではビタミンCドリンクも無料で楽しめますよ♪

ときめきに包まれる3日間へ



ジョンソンⓇボディケアと超ときめき♡宣伝部が贈るPOPUPイベントは、渋谷で過ごす秋の思い出にぴったり。

等身大パネルや限定グッズ、爽やかなドリンクや美容パック体験など、ときめく仕掛けが満載です。

2025年10月3日から5日の3日間限定だからこそ、この機会を逃さず参加して、自分をもっと好きになる特別な体験を楽しんでみてください♡