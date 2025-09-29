Photo: 三浦一紀

ビジネスシーンにめちゃくちゃフィットする。

書類を読む。メモを取る。情報を整理する。これらは日常生活において、そしてビジネスシーンにおいて欠かせない作業です。

一昔前ならば、紙の書類を読み、ペンで書き込み、ファイリングをしていましたが、近年はデジタル技術の発達と普及により、PCやタブレットで行なうのが当たり前になっています。

しかし、イマイチ頭に入ってこない。そんな風に感じている人も多いのではないでしょうか。やっていることはアナログ時代と同じなのに、です。

実は、ギズモード編集部のマエノもその一人。PCやスマホ、タブレットなどを駆使して日々仕事をしていますが、どうも効率が上がらないと悩んでいました。

そのとき、他の編集部員から渡されたのが、世界最薄クラスのE-Inkタブレット「iFLYTEK AINOTE 2」です。10.65インチの大きなモノクロ画面とAIを武器に、“読む・書く・まとめる”を効率よく行なえるデバイスです。

普段マエノが使っているタブレットとは、かなり趣が異なります。カラーディスプレイに慣れている目には、とても珍しいものに映りました。

「E-Ink×AI」は、自分の学びや生産性をどう変えてくれるのだろうか。マエノは、早速iFLYTEK AINOTE 2を試してみることにしました。

集中力を爆上げする「モノクロ体験」

iFLYTEK AINOTE 2を使い始めて、まずマエノが驚いたのが「ホーム画面」です。いつも使っているタブレットのホーム画面は、アプリのアイコンがずらりと並んだもの。

これが当たり前だと思っていたのですが、iFLYTEK AINOTE 2のホーム画面は「メモ」アプリそのものなのです。

メモアプリがホーム画面になっていることに、まず衝撃を受けました。このメモアプリから、クラウドや内部ストレージのファイル、アプリ（書籍リーダーなど）にアクセスします。これはいまままで触ったタブレットとは全く異なります。 体験としては、紙のノートを開いて作業を始めることに似てますね。

作業の始まりが、アプリを選ぶところからではなく、日頃書き留めたことがまとまっているメモからというのは、スムーズに作業に入っていけます。

また、メモアプリにToDoを記しておけば、iFLYTEK AINOTE 2を開くたびに目にすることとなり、強力なリマインダーにもなるでしょう。

モノクロのE-Inkタブレットは初体験というマエノ。その利点についてこう語りました。

PCでPDFファイルをチェックしていたときは、文字がぎっしり詰まっていて、読んでいるうちに疲れてました。しかしiFLYTEK AINOTE 2は、優しい光のモノクロ画面なので、紙の書類を読んでいる感覚に近く、文字を読むことに集中できます。

カラーディスプレイに表示される書類は、文字以外の要素が強く印象に残り、内容がなかなか頭に入ってこないことも。しかし、モノクロ画面なら文章に集中でき、内容も頭に入りやすくなるそう。

大きなモノクロ画面は、読む体験もかなり異なるようです。

10.65インチという大きな画面で、朝ご飯を食べながら電子書籍などを読んでいると、まるで本物の雑誌を読んでいるような感覚になります。

紙媒体に触れることが少なくなっている昨今、一番紙媒体に近い感覚が得られるのが、iFLYTEK AINOTE 2の特徴のひとつといえるでしょう。

iFLYTEK AINOTE 2は、ただ読むだけではなく、付属のタッチペンを使ってメモを書き込むこともできます。

このタッチペンは、ワコムとの共同開発となっており、書き味にもこだわっているようです。

ペンで何かを書くのは好きなんです。iFLYTEK AINOTE 2と純正ペンの組み合わせは紙とペンでの書き心地に近い感覚がありました。E-Inkの反応も上々で、違和感は感じませんでしたね。

“読む、書く”に関しては、かなり好感触だったようです。

大画面かつモノクロのE-Ink搭載のiFLYTEK AINOTE 2は、余計な通知や動画といった誘惑がないだけではなく、文字の視認性が高く、長時間読んでいても目が疲れにくいという特長があります。

マエノのように論文や参考書を読んだり、ビジネスパーソンが長文の企画書や契約書を読んだりといった、膨大なテキストを読むシーンでは、その威力は絶大です。

とにかく薄い、軽い

また、本体の厚さは4.2mmと世界最薄クラス、かつ295gの軽量設計で、毎日PCと持ち歩いても苦にならないレベル。分厚い書籍や膨大な資料の束を持ち歩く必要もなくなり、身軽に動けます。

その上、バッテリーも1回の充電で数日は動作するタフさを備えているので、数日の出張なら充電を気にする必要がありません。

予想以上に、モノクロ画面のタブレットはマエノにフィットしているようです。

E-Inkタブレット＋AI＝？？？

iFLYTEK AINOTE 2のもうひとつの大きな特長は「AI」です。具体的には、GPT o3 mini、4o miniが利用できます。しかも、これらの利用は無料。月額いくらのサブスクではありません。

やはり、ランニングコストが発生しないというのはありがたいですね。仕事の相棒として末永く使っていくなら、月々のコストは少額でも、長期間に渡ればかなりの金額になります。その心配がないというだけで、大きなメリットに感じます。

では、実際にAIはどのような使い方ができるのでしょうか。マエノがもっとも利用したシーンというのが、会議。

iFLYTEK AINOTE 2は、4つのマイク搭載。会議を録音しながらAI文字起こしが可能で、会議中にとった手書きのメモと音声を同期できるのです。

会議が始まったらiFLYTEK AINOTE 2で録音をします。そして、録音しながらリアルタイムでメモをすると、それらがリンクされます。 以前なら、発言内容をできるだけ細かくメモを取っていましたが（PCなどで）、文字起こし音声と同期することでメモが最低限でよくなり、以前より会議に集中できるように。

マエノは、E-InkとAIが組み合わさったことで、単なる電子ノートから「仕事のアシスタント」に進化したと感じているようです。

iFLYTEK AINOTE 2、見た目はモノクロの画面なのでアナログっぽさがありますが、実はハイテクという新感覚なデバイスなのです。

もちろん、録音した音声から議事録の作成も便利。インタビュー記事の作成や議事録作成などの労力が、従来の半分以下になります。

録音した音声から、AIで議事録を作成

冒頭に、マエノが驚いていたホーム画面のメモアプリ。実はこのメモアプリがかなり有能。さすがホーム画面になっているだけはあります。

左：ホーム画面 右：スケジュール管理画面

メモアプリは、手書きメモ、録音、スケジュールと連動しています。スケジュールはGoogleカレンダーと同期するので、これまでの環境がそのまま使えるのは最高ですね。 メモ、録音、スケジュールが三位一体となっているので、メモアプリだけで聞いたことと書いたことが一元管理できるのは、大きなメリットだと思います。

「聞いたこと」と「書いたこと」をまとめるには、通常のタブレットやPCでは、それぞれのアプリを起動して見比べる必要がありました。しかし、iFLYTEK AINOTE 2のメモアプリはその2つが同時に行なえます。

その上、さらにメモを書き込むなどの作業も可能。学生さんなら授業内容をまとめるのに役立ちますし、ビジネスパーソンなら会議の議事録作成の手間を大幅に削減できるというわけ。

かなり生産性の効率がアップします。しかもAIの力により、文字起こしや要約までしてくれるのですから、マエノが手放せなくなるのもわかります。これは、予想以上にいいものだという確信が大きくなってきました。

Google Play対応で自分好みのタブレットに

iFLYTEK AINOTE 2はE-InkとAIの印象が強いタブレットですが、実は柔軟性も兼ね備えています。実は、Google Playに対応しています。つまり、自分が必要なアプリを自由にインストールして、自分仕様にできるのです。

これ、OSがAndroidなんですよね。だからGoogle Playで公開されているアプリをインストールすることができます。たとえば電子書籍アプリなら、Kindle以外にもhontoやKinoppy、Google Playブックスなど、複数のアプリを使い分けられるのは、かなり大きなメリットです。

もちろん、電子書籍アプリ以外もインストール可能。普段スマートフォンで使っているアプリをインストールすれば、お気に入りの環境を構築できます。

また、Googleドライブも使用可能。普段PCで使っている書類を、そのままGoogleドライブ経由でiFLYTEK AINOTE 2から使用することができます。

普段使っているアプリをそのままインストールして使えるのは、いいですね。iFLYTEK AINOTE 2専用の環境を構築するのではなく、自分仕様の環境にできるのは、モノクロタブレットへの先入観を大きく変えてくれました。

なお、YouTubeやゲーム系はあまり相性がよくないとのこと。さすがにカラーディスプレイのような滑らかさがない（リフレッシュレートが低い）ので、その辺りは諦めましょう。

これは電子ノートではない。生産性を高めるギアだ

タブレットといえばカラーという印象がありますが、「読む・書く・まとめる」といったシンプルな作業がメインの人も多いかと思います。そのような場合、大画面モノクロE-InkタブレットであるiFLYTEK AINOTE 2は、相性がいいと思います。

また、最近トレンドになっているAIによる文字起こしに対応しているのもポイント、本当に、この機能があるとなしでは、作業効率がかなり変わります。文字起こしって自力でやると数時間かかりますから。それが一瞬で終わるんですから（もちろん手作業による修正は必要ですけど）、一度体験したらやめられません。

iFLYTEK AINOTE 2は、Makuakeにて先行予約を受付中。価格はAINOTE 2プレミアムセットが69,300円からとなっています。

正直、お求めやすい価格とは言えませんが、世界最薄クラスのE-Ink搭載、AIによる文字起こし＆要約、Google Play対応のよる拡張性を考えれば、妥当な金額ではないでしょうか。僕は、もうiFLYTEK AINOTE 2に依存し始めています。

「タッチペンで書き込める電子ノート」という枠組みを越え、生産性を高めるギアとして、投資する価値は十分ありますよ。マエノはそう言い残し、iFLYTEK AINOTE 2を小脇に抱えながら打ち合わせに向かっていきました。

Source: Makuake