「えーん彼氏感強すぎない？」吉沢亮、デートショットを公開！ 「お似合いです」「羨ましい限りですがw」
俳優の吉沢亮さんとスタッフが運営するX（旧Twitter）アカウントは9月28日、投稿を更新。デートショットを公開しました。
コメントでは「お似合いです」「えーん吉沢様彼氏感強すぎない？」「浅草浴衣デート…羨ましい限りですがw」「2人の微妙に人見知りな照れのある感じが新鮮で可愛かったです」「デートしてもらえる直美ちゃんが羨ましい」「やばいやばいやばい」「なにこの幸せ空間…！」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「デートしてもらえる直美ちゃんが羨ましい」同アカウントは「『渡辺直美さんが日本でやりたいことの一つに吉沢亮さんと会いたいと仰っているのですが…』というご連絡をにわかには信じられなかった吉沢とMGs」「ドキドキしつつ 『渡辺直美のニッポン0泊バカンス』に出演させていただきました」などとつづり、番組のオフショットを4枚投稿。吉沢さんとお笑いタレントの渡辺直美さんがデートをしている写真です。浴衣を着用した2人は人力車に乗ったり、パフェを堪能したりと、浅草を満喫しているようです。特に4枚目では、吉沢さんも渡辺さんも楽しそうに満面の笑みを浮かべています。
「オフのお顔がこんなにも美しいとは」たびたびXで吉沢さんのオフショットを公開している同アカウント。21日には仕事中のオフショットと、仕事後のプライベートショットを併せて投稿しました。ファンからは「疲労感すら絵になる」「オフのお顔がこんなにも美しいとは」「オフショだというのに色白で透明感すごい」などのコメントが寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
