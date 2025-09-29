急速な勢いで社会にAIが浸透する今、「将来困らないように、あれこれ知識を身に付けておく」というこれまでの教育のあり方に限界が見え始めています。そんななか、ワンダーファイ株式会社 代表取締役・川島慶さんは、これまで1万人以上の子どもたちと関わってきた経験から、人生を切り拓き、自分らしく輝く力として「学ぶ力」を伸ばすことを勧めています。そこで今回は、川島さんの著書『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【書影】「考えることが好き！」な子になる保護者のかかわり方と環境のつくり方とは？川島慶『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』

* * * * * * *

「学ぶ力」を伸ばす3つの視点

子どもの「学ぶ力」を伸ばすにはどうしたらいいのでしょうか。

誤解されがちなのは、意欲や思考力といった力は、「子どもが持っていないもの」であり、教育によって身につけさせる必要がある、という考え方です。

（1）子どもは、もともとすばらしい力を持っている

意欲や思考力は、子どもたちが誰しも持っているものです。

むしろ、成長にしたがって、苦手意識が芽生えたり、許可を求めたり、正解を求めたりする過程で、一時的にしまってしまうものととらえなおすことで、関わり方が変わってきます。

伸ばすよりも伸びるもの。持っているものを引き出すこと。解放すること。その視点の転換が「より伸びる」きっかけとなっていきます。

（2）大人ができることは「縁づくり」のサポート

また、これまで学力や思考力を「身につける」という表現もあったかもしれませんが、子どもの思考力が伸びる、学ぶ力が伸びるには、むしろ「考えること」や「算数」などと「友だちになる」という視点を持つとわかりやすいかと思います。

子どもに「考えること」と友だちでいつづけてもらうために、「子どもの発想に『そうだね』と寄り添う」「偶然の出会いを歓迎する」「身近な場面での発見を見守る」、大事にしたいのは、そういった視点です。

親が「子どもにあの子と友だちになってほしい」と思ったとしても、そううまくはいきませんよね。親ができるのは、出会いの場をつくったり、一緒にいる時間をつくったりすること。最終的には子ども自身が「この人（この教科、この活動）と友だちになりたい」と思うかどうかです。

大人ができることはその縁をサポートすることです。

（3）伸ばすより伸びる。うばってしまうような言動を減らす

子どもの一見困った行動、たとえば、ふざけること、いたずら、ずる、脱線、ぼーっとすることなどは、親からすると不安で直したいと思ってしまうことかもしれません。

でもそこにこそ、「その子らしさ」があります。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

子どもが自分のやり方で取り組んでいる体験・遊びは、マイナスな行動と思われがちですが、「自分のやり方で」「自分のやりたいように」やっていることでもあります。

こうした姿を見かけたら、その子の「考える力が解放されている」ととらえ、一定程度、許容し、認めていくことが、その子自身の礎となっていきます。

そして、重要なのは保護者が「よかれ」と思って行うことが、その子の思考力や意欲をうばってしまう可能性があると自覚的になることです。

「子どもの力が自然に伸びるために必要なこと」は、実はすでに保護者が知っている

私が1万人以上の子どもと接し、多くの保護者の方と話をして確信していることがあります。

それは、保護者のみなさんは「大切なこと」をすでにつかんでいるということです。

「この子らしくて、かわいいな」と微笑ましく思う瞬間があると思います。子どもが何かに夢中になって取り組んでいる姿、自分なりの工夫をしている姿、一見「変わったこと」をしている姿――。魅力的だな、これこそが本来の姿だな、という感覚。

その感覚こそが、子どもの本来持っている力を引き出すことに大いに役立つということです。

＊＊をやるべき、XXくんは塾に通っている、中学受験しなければ……そんなあおられるような情報にあふれていますが、あなたが感じている「この子らしさ」こそが大切です。

だからこそ、お子さんが極端に困っていなければ、そのままでいいのです。

子どもが「のびのび」と取り組んでいることと、「学力」は対立しません。

効率や成果を追い求める情報があふれる中で、「やっぱりそうだったんだ」「今のままでいいんだ」「私の感性が正しかった」と確信を持ってお子さんへのサポートを続けてほしいと思っています。

Check Point

・正解を覚えることよりも、自分なりに工夫して考える力が子どもの将来を彩る

・学ぶ力は「意欲」と「思考力」と「知識・スキル」のかけ合わせで自然に伸びていく

・子どもは、もともとすばらしい力を持っている。伸ばすよりも伸びるもの

※本稿は、『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。