「良いパパだ」賀来賢人、子どもとの？プライベートショット公開「めっちゃ平和でかわいすぎる」「幸せの姿」
俳優の賀来賢人さんは9月27日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真】賀来賢人の子どもとじゃれあう姿
コメントでは、「めっちゃ平和でかわいすぎる」「良いパパだ賢人くん」「パパ大好きなんだね」「容赦ない…でもそれがいいよね」「可愛い手が見えてますね」「お子さん達に愛されて慕われてる幸せの姿」との声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
「良いパパだ賢人くん」賀来さんは「It's always like this.（いつもこんな感じ）」とつづり、自身の写真を2枚公開しました。写っているのは、子どもと思われる小さな手で顔をペチペチとたたかれている姿。賀来さんは思わず目をつむりながらも、口元には笑みが浮かんでいて、じゃれあうような親子のほほ笑ましいひと時が伝わってきます。
「けんとさん、やってますね（笑）」賀来さんは、これまでも子どもや俳優で妻の榮倉奈々さんとの日常をたびたび公開しています。1月6日には、榮倉さんと海辺で遊ぶ動画を披露。足まで海に入った榮倉さんと、おなかを出す賀来さんが映っています。コメントでは「夫婦揃ってやってる事かわいすぎww」「よかった。賀来賢人さんが普通にお腹出てるパパで」「けんとさん、やってますね（笑）」などの声が。気になった人はぜひチェックしてみてください。
