スマホやパソコンが普及した現在では、手で文字を書く機会が減っています。そんななか、書道家の詠月さんは「書くことは祓い清めにもなる」とし、「つらいときも、悲しいときも、自分を癒したり律したり、心を整える手助けになる」と語ります。今回は、詠月さんの著書『「品のいい人」が大切にしている「和」の習慣』から一部を抜粋し、心と身体を整え、内面から輝くためのコツをご紹介します。

書道は墨を磨る工程があってこそ成り立つ

書道には、自分を励ましたり、律したり、癒やしたり、心を整える力があります。

落ち着いて座って墨を磨ることで、良い香りに包まれ、墨を磨る音によって雑念が払われ、心が整っていくのです。

書道は、墨を磨る工程があってこそ成り立つものです。

墨を磨りながら、これから書く文字と向き合い、精神を統一させる大切な工程を経てこそ、書道の良さをより深く感じることができるのだと思います。

だからこそ、ワークショップなどで時間がかぎられていたとしても、墨を磨る時間を省いたり、墨汁を使ったりはしません。

「お稽古」とは、必ず「準備」から始まるもの。

その準備を丁寧に行うことで、そのあとの「書く」という行為にも自然と心が向かっていくのです。

文字から感じとれること

書道のお稽古やワークショップを重ねていくうちに、文字からその方の気持ちや状況を感じとれるようになりました。

お稽古では、お手本をよく見ながら練習していても、一部分だけを見て全体が見えていなかったり、反対に、全体を意識しすぎて細部が見えていなかったりすることがあります。

その結果、文字の角度や長さ、太さにちぐはぐさが生まれることも少なくありません。

このように、その方の今の暮らしぶりや心の状況と文字が驚くほどリンクしていたりすることがあるのです。

心や身体の状態が書かれた文字に表れる

以前、こんなことがありました。

いつも熱心に練習され、上達されている方の「水」という文字に、ある日、違和感を覚えました。



「水に関することで何かありましたか？」とおたずねすると、その方は涙を溜めて「いま私、水を飲むと吐いてしまうんです」と話してくださいました。

まさに心や身体の状態が、書かれた文字に表れていたのです。

書いて心を整える

一方で、「字を整えると心も整う」といった面もあります。

書道をされていない方も、文字を書いたときに上手く書けるときとそうでないときの違いを感じたりすることはありませんか。

それでも、書いているうちにその言の葉が整っていくと、自分の癖に気づき、心も整っていくものです。

字を正していくことで、心も正されていくからでしょうか。

心が整うから型が整うのではなく、型を整えるから心が整うのだと思います。

書道には、滞っていたことや偏っていたことを軌道修正してくれる力があるように感じます。

そしてその時間が心を軽くしてくれるのです。

※本稿は、『「品のいい人」が大切にしている「和」の習慣』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。