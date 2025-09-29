宇多田ヒカルが、Yaeji（イエジ）による最新曲のリミックス音源「Mine or Yours (Yaeji Remix)」を10月6日に先行配信リリースする。

同楽曲は、11月26日にリリースされるアナログレコード盤『Mine or Yours』に収録される音源から、第1弾となる先行配信楽曲。ソウルとニューヨークを拠点とするアーティスト／プロデューサー／ボーカリスト／DJのYaejiがリミックスを手掛けている。

リリースを記念し、プレオーダーキャンペーンが本日9月29日よりスタート。リリース日前日の10月5日23時59分までにiTunesにてプレオーダーすると、「Mine or Yours」ロゴがあしらわれたオリジナルルーラーがプレゼントされるほか、プレアド／プレセーブで待ち受け画面がプレゼントされる。詳細は配信予約キャンペーン特設ページにて確認可能だ。

なお、同アナログレコード盤のAmazon購入特典となるメガジャケ、全国共通特典となるオリジナルノートの絵柄も公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）