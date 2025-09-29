「セクシーダイナマイっ」の声も

35歳女優が砂浜で大胆な狃豹瓮檗璽困鯣簣。インスタグラムに投稿した写真が話題となっている。

9月30日発売の写真週刊誌「FLASH」(光文社)への最新グラビア掲載を報告し、「今年も素敵な機会を頂けて感謝です」とつづったのは、女優の入来茉里(鹿児島県出身)。

白と緑色のビキニ姿で、砂浜でよつんばいになる狃豹ポーズ瓩1枚をアップした。

デジタル写真集の発売が決定も発表し「夏を感じた最新グラビア 最高のチームで撮影ができ 素敵な写真がいっぱいだと思います」と綴った。

この投稿に「女の私でも惚れます」「めっちゃスタイル良いですね」「セクシーさが留まるところをしらない」「扇情的」「ナイスバディで美しいです」「セクシーダイナマイっ」「熟れ熟れでたまらん」「おじさんクラクラしてます」「艶っぽい」といったコメントが寄せられている。

入来は2007年に芸能界入り。13年のフジテレビドラマ「ラッキーセブン」で探偵社事務員・茅野メイを好演し「ドラマ・オブ・ザ・イヤー2012」(TVnavi)の新人女優賞を受賞した。映画やドラマに加え、25年4月からはNHK「高校講座 地学基礎」のMCも務めている。俳優の柄本時生と20年2月に結婚し、22年6月に離婚したことを公表していた。