レジェンド集結！ J1アビスパ福岡が10月4日に30周年OBマッチ 来場者プレゼントも
J1アビスパ福岡は10月4日の横浜FC戦の前座イベントとして午後1時からクラブ30周年を記念したOB戦「TRUE NAVY， TRUE AVISPA. OBマッチ」を開催する。アビスパの歴史を彩った約30人の選手が集まり、選手、監督としてクラブを支えた篠田善之さん、福岡ブルックス（翌年からアビスパ福岡に改称）の主将としてＪリーグ昇格を果たし、東福岡高の監督も務めた森重潤也さんがそれぞれ指揮を執る。
当日は歴代ユニホームやイラストレーターhiroki.38（宮内大樹）さんによるイラスト、フォトパネルの展示が行われ、3日には前夜祭も行われる。詳細は以下の通り。
●OB戦
【入場】優先入場…12時/一般入場…12時15分
※通常よりも30分前倒しで開門予定。
【時間】
イベント開始13時/キックオフ13時15分ごろ
●前夜祭
【日時】10月3日（金） 19〜21時（受付18時半〜）
【会場】WITH THE STYLE FUKUOKA
（福岡市博多区博多駅南1−9−18）
【定員】先着140名（小学生以下は最大20名まで）
【参加費】大人 13000円（税込）/小学生以下 6000円（税込）
※未就学児はチケット所持の保護者1名につき1名まで無料（同伴必須）
※チケット購入方法などはクラブ公式HPへ。
参加メンバーは以下の通り。
【監督】
篠田 善之（監督兼選手）
森重 潤也
【GK】
小島 伸幸
神山 竜一※前夜祭不参加
笠川 永太
杉山 力裕※前夜祭のみ参加
【DF】
岩下 敬輔
牛鼻 健※前夜祭不参加
柳楽 智和
山形 辰徳※前夜祭不参加
堤 俊輔
宮本 亨※前夜祭不参加
三浦 泰年
エミル サロモンソン
中村 北斗
アレックス※前夜祭のみ参加
【MF】
古賀 誠史
千代反田 充
中払 大介
成岡 翔
末吉 隼也※前夜祭不参加
鈴木 惇
田邉 草民
ホベルト
フェルナンド
森村 昂太
輪湖 直樹※前夜祭不参加
【FW】
大久保 哲哉
岡本 英也
坂田 大輔
西田 剛
山下 芳輝
田中 佑昌
石津 大介