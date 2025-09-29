篠田氏、森重氏、坂田氏、小島氏

　J1アビスパ福岡は10月4日の横浜FC戦の前座イベントとして午後1時からクラブ30周年を記念したOB戦「TRUE　NAVY，　TRUE　AVISPA.　OBマッチ」を開催する。アビスパの歴史を彩った約30人の選手が集まり、選手、監督としてクラブを支えた篠田善之さん、福岡ブルックス（翌年からアビスパ福岡に改称）の主将としてＪリーグ昇格を果たし、東福岡高の監督も務めた森重潤也さんがそれぞれ指揮を執る。

　当日は歴代ユニホームやイラストレーターhiroki.38（宮内大樹）さんによるイラスト、フォトパネルの展示が行われ、3日には前夜祭も行われる。詳細は以下の通り。

　●OB戦
　【入場】優先入場…12時/一般入場…12時15分
※通常よりも30分前倒しで開門予定。
　【時間】
　イベント開始13時/キックオフ13時15分ごろ
　●前夜祭
　【日時】10月3日（金）　19〜21時（受付18時半〜）
【会場】WITH　THE　STYLE　FUKUOKA
（福岡市博多区博多駅南1−9−18）
【定員】先着140名（小学生以下は最大20名まで）
【参加費】大人　13000円（税込）/小学生以下　6000円（税込）
　※未就学児はチケット所持の保護者1名につき1名まで無料（同伴必須）
※チケット購入方法などはクラブ公式HPへ。
参加メンバーは以下の通り。
【監督】
篠田　善之（監督兼選手）
森重　潤也
【GK】
小島　伸幸
神山　竜一※前夜祭不参加
笠川　永太
杉山　力裕※前夜祭のみ参加
【DF】
岩下　敬輔
牛鼻　健※前夜祭不参加
柳楽　智和
山形　辰徳※前夜祭不参加
堤　俊輔
宮本　亨※前夜祭不参加
三浦　泰年
エミル　サロモンソン
中村　北斗
アレックス※前夜祭のみ参加
【MF】
古賀　誠史
千代反田　充
中払　大介
成岡　翔
末吉　隼也※前夜祭不参加
鈴木　惇
田邉　草民
ホベルト
フェルナンド
森村　昂太
輪湖　直樹※前夜祭不参加
【FW】
大久保　哲哉
岡本　英也
坂田　大輔
西田　剛
山下　芳輝
田中　佑昌
石津　大介