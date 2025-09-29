J1アビスパ福岡は10月4日の横浜FC戦の前座イベントとして午後1時からクラブ30周年を記念したOB戦「TRUE NAVY， TRUE AVISPA. OBマッチ」を開催する。アビスパの歴史を彩った約30人の選手が集まり、選手、監督としてクラブを支えた篠田善之さん、福岡ブルックス（翌年からアビスパ福岡に改称）の主将としてＪリーグ昇格を果たし、東福岡高の監督も務めた森重潤也さんがそれぞれ指揮を執る。

当日は歴代ユニホームやイラストレーターhiroki.38（宮内大樹）さんによるイラスト、フォトパネルの展示が行われ、3日には前夜祭も行われる。詳細は以下の通り。

●OB戦

【入場】優先入場…12時/一般入場…12時15分

※通常よりも30分前倒しで開門予定。

【時間】

イベント開始13時/キックオフ13時15分ごろ

●前夜祭

【日時】10月3日（金） 19〜21時（受付18時半〜）

【会場】WITH THE STYLE FUKUOKA

（福岡市博多区博多駅南1−9−18）

【定員】先着140名（小学生以下は最大20名まで）

【参加費】大人 13000円（税込）/小学生以下 6000円（税込）

※未就学児はチケット所持の保護者1名につき1名まで無料（同伴必須）

※チケット購入方法などはクラブ公式HPへ。

参加メンバーは以下の通り。

【監督】

篠田 善之（監督兼選手）

森重 潤也

【GK】

小島 伸幸

神山 竜一※前夜祭不参加

笠川 永太

杉山 力裕※前夜祭のみ参加

【DF】

岩下 敬輔

牛鼻 健※前夜祭不参加

柳楽 智和

山形 辰徳※前夜祭不参加

堤 俊輔

宮本 亨※前夜祭不参加

三浦 泰年

エミル サロモンソン

中村 北斗

アレックス※前夜祭のみ参加

【MF】

古賀 誠史

千代反田 充

中払 大介

成岡 翔

末吉 隼也※前夜祭不参加

鈴木 惇

田邉 草民

ホベルト

フェルナンド

森村 昂太

輪湖 直樹※前夜祭不参加

【FW】

大久保 哲哉

岡本 英也

坂田 大輔

西田 剛

山下 芳輝

田中 佑昌

石津 大介