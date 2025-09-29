「これ以上のものはない」「魔法のようだ」アーセナル史上屈指――エース＆元ニューカッスル戦士が語った劇的逆転撃破の意味
記憶に残る鮮やかな逆転劇となった。
アーセナルが現地９月28日、プレミアリーグ第６節で難敵ニューカッスルと敵地で対戦。２−１で接戦を制し、リーグ開幕６戦で４勝１分１敗とした。
開始14分、相手のバックパスをかっさらって抜け出したヴィクトル・ヨケレスがGKニック・ポープに倒され、PKのホイッスル。しかし、オン・フィールド・レビューの末にノーファウルに変わり、絶好機を逃すと、34分にショートコーナーからニック・ヴォルテマーデに先制点を浴びてしまう。
アーセナルは反撃するも、中々ゴールを奪えないまま終盤へ。０−１での敗戦がちらつくなか、84分に途中出場のミケル・メリーノが同点弾をゲット。さらに終了間際の90＋６分、CKからガブリエウ・マガリャンイスが打点の高いヘッドで叩き込み、土壇場も土壇場で勝ち越しに成功した。
英衛星放送『Sky Sports』によれば、元ニューカッスルのメリーノは試合後、「こんな試合に勝てるなんて信じられない。逆転勝利は最高だ。でも当然ながら、僕にとってはさらに特別な意味がある」と古巣対戦への思いを伝えた。
「ここに戻ってくるのはいつも大きな意味がある。大切な思い出、僕の人生における特別な場所だ。ここに来る度に、懐かしい顔ぶれや旧友に会えるのは素晴らしい。この地には素晴らしい思い出がたくさんある。在籍はたった１年だけど、僕の人生やキャリアにおいて大きな部分を占めている。ここに来て勝利に繋がる点を決められるなんて！数年前にニューカッスルで決めたのと同じゴールで再びやってのけたんだ。魔法のようだ」
また、キャプテンマークを巻いて先発し、70分までプレーしたエース、ブカヨ・サカも熱くこう語った。
「信じられない。終盤の決勝点--フットボールにこれ以上のものはない。言葉が出ないよ。本当に嬉しい。ベンチにいると試合をコントロールできず影響を与えられないが、彼（メリーノ）のような選手がいる。彼は大きな脅威だ。もちろんビッグ・ガビ（ガブリエウ）もね。チームメイトを深く信頼しているからこそ、勝利を掴めたんだ」
昨季王者で現在首位のリバプールとの勝点差は２に。終盤に粘り強さを発揮した３年連続２位のアーセナルは、今季こそ悲願成就なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】あまりに劇的！アーセナルの記憶に残る逆転劇
