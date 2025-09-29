「駆け引きうまっ」「DFを翻弄するステップワーク」エールディビジの得点ランキング単独トップ！ 上田綺世の豪快ダイビングヘッド弾にファン興奮「お手本のような予備動作」
現地９月28日に開催されたエールディビジ第７節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがフローニンゲンと敵地で対戦。１−０で勝利を収めた。
この一戦で決勝ゴールを決めたのが、４−２−３−１のCFで先発した上田だ。スコアレスで迎えた50分、敵陣ボックス内で左からのクロスに反応。豪快なダイビングヘッドを叩き込んでみせた。
日本人ストライカーの今季６点目にSNS上では、「駆け引きうまっ」「完璧に仕上がっとるやないか」「DFを翻弄するステップワーク」「お手本のような予備動作」「止められない」などの声が上がっている。
なお上田はこのゴールで、エールディビジの得点ランキングで単独トップに立っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世の今季６点目はダイビングヘッド弾！
