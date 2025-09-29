フローニンゲン戦で決勝ゴールを決めた上田。（C）Getty Images

　現地９月28日に開催されたエールディビジ第７節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがフローニンゲンと敵地で対戦。１−０で勝利を収めた。

　この一戦で決勝ゴールを決めたのが、４−２−３−１のCFで先発した上田だ。スコアレスで迎えた50分、敵陣ボックス内で左からのクロスに反応。豪快なダイビングヘッドを叩き込んでみせた。
 
　日本人ストライカーの今季６点目にSNS上では、「駆け引きうまっ」「完璧に仕上がっとるやないか」「DFを翻弄するステップワーク」「お手本のような予備動作」「止められない」などの声が上がっている。

　なお上田はこのゴールで、エールディビジの得点ランキングで単独トップに立っている。

