【生駒山ダービー】白熱のライバル対決…入場者数は今季最多！元日本代表・安田理大さんが「せんとくん」に！？高校生アイドル・森ケインさんも大活躍【KICKOFF！KANSAI】

「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ」が企画を行う生駒山ダービー。奈良クラブとＦＣ大阪のライバル対決では、関西ジュニアの森ケインさんがスペシャルサポーターを務めた。



森さんはハーフタイムのクロスバー当てで高技術を発揮。奈良県のマスコットキャラクター「せんとくん」の姿で登場した元日本代表ＤＦ安田理大さんとともに会場を大いに盛り上げた。



▼「クロスバー当て」高校生アイドル・森ケインさんの記録は！？





関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。９月２７日のＪ３リーグ、奈良クラブ対ＦＣ大阪の生駒山ダービーに現役高校生アイドルでスペシャルサポーターに就任した森ケインさんも駆けつけた。ＭＣ陣に加え、元日本代表ＤＦ安田理大さんも白熱の一戦が行われたロートフィールド奈良に登場。ハーフタイムには、人気企画のクロスバー当てが行われた。挑戦者の森さんはＦＣ大阪のホーム戦で６本を記録。７本の新記録を目指すも序盤に成功を重ねられず、終盤に連続で当てて結果は３本となった。番組で生駒山ダービー盛り上げ企画を行ってきた結果、観客数は５３４９人を記録。今季のホーム最多入場者数をマークした。試合は劇的な１−１となり、大盛り上がりを見せた生駒山ダービー。森ケインさん、安田さんも大活躍な一戦となった。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０−１：２０放送 ２０２５年９月２８日（日）収録分の収録より）