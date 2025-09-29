上地雄輔、“同じ歳の元メジャーリーガー”と仲良し2ショット披露「同じ歳だったのね」「素敵なツーショット」
俳優の上地雄輔（46）が27日、自身のインスタグラムを更新。元プロ野球・メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）との“仲良し”2ショットを披露した。
【写真】「同じ歳だったのね」「素敵なツーショット」上地雄輔＆五十嵐亮太氏の“仲良し”2ショット
上地は「明るく熱く優しいリョータ #五十嵐亮太 同じ歳の元メジャーリーガー 会う度に『ゆーちゃん♪』と優しく近付いて握手しながらハグして2人で背中ポンポン りょーたの笑顔に癒されてます いつもありがとう」とほほ笑ましく紹介し、写真をアップした。
この投稿にファンからは「二人の仲の良さがよくわかる素敵なツーショット」「同じ歳だったのね」「2人とも いい笑顔」「長年のスワローズファンなので懐かしくも応援してましたよ！ヘアスタイルからして、金銀とお二人さん輝いてますね」「仲良いですね。かっこいいです」「りょーたさんとの笑顔ツーショット、見ているこちらまで癒されました」などの声が寄せられている。
