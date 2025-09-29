タレントの若槻千夏（41）が28日配信のABEMA婚活ドキュメンタリー「GIRL or LADY シーズン2」に出演。リアリティードラマの展開にツッコむ一幕があった。

同番組は結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、男性陣との共同生活やデートを通して運命の相手を見つけるリアリティーショー。今回のVTRでは旅行先で美容家の男性が女性2人にクレンジング教室を提案するシーンがあった。

これにスタジオの若槻は「あれけっこう、レディ的にはメーク落とそうって言われたくないですよね。すっぴんが見たいのかな？って思っちゃう」とコメント。「若いと別にすっぴんいいですよ、こっちは“すっぴん風”な時ありますから。そんな目の前で（メーク）落とせなんて言われたら恐怖ですよ」と話した。

これにMCのアンミカも「そうそう。どんだけ“すっぴん風”に時間かけてるか」と共感。お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾は「そこはちょっとデリケートな部分でしたね。これは非常に勉強になりました」と苦笑いしていた。