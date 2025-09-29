元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（31）が28日深夜に放送されたテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。合コンに参加した際のLINEを公開した。

この日は、「動いていないLINEグループを既読にできる？」と題した企画を実施。長らく稼働していないLINEグループにメッセージを送り、3分以内に既読がつけばチャレンジ成功というもの。

中川のLINEをチェックしていると、「君たちはどう生きるか！！！！」という名前のLINEグループが。「これは合コンのグループLINEです。（NHK時代の）ですね。できたのが2023年なので。私の友達2人と、知らない男の人3人で集まりました」と説明。「この中の1人と、（映画）2回目、見に行きました。でもそれで終わった」と明かした。

グループLINEをさかのぼると、「誰か（映画）2回目みにいってくれ一緒に」という男性のメッセージに対し、中川は「こんなグループに入ってたっけ？って一瞬考えましたw」と反応。その後、男性に個人的にメッセージを送り映画デートしたと話すと、出演者からは「あんたスケベっすね」との声が上がっていた。